Suiza doblega a Argelia apoyándose en Manzambi, la próxima gran venta de los Mundiales

Suiza ha hecho historia en los Mundiales. Con una convocatoria de Yakin combinando experiencia y nuevo talento, ya hace días que destaca el nombre de Johan Manzambi, el nuevo 'crack' de Suiza que sigue deslumbrando en Norteamérica.

Gracias a su desborde, los helvéticos consiguieron encontrar los espacios necesarios para doblar a Argelia con dos goles tempraneros en cada mitad. Los africanos, por su parte, que dejaron una buena imagen en la fase de grupos, no consiguieron enlazar buenas jugadas y solo se esperanzaron con la calidad individual de jugadores como Maza o Moussa, que acabó por no ser suficiente para remontar el partido que se le atragantó desde el principio.

Aun así, la primera parte nos dejó tramos entretenidos. Argelia, que llegaba con el golpe del partido ante Austria en Kansas City, empezó valiente y tuvo las primeras oportunidades, pero no tardó en llegar el tornado, vestido de Manzambi, para avanzar a Suiza. Del jugador del Friburgo fue el jugadón y la asistencia para que Embolo solo tuviera que empujar el balón al fondo de las mallas.

De las botas de Johan llegaron las jugadas de peligro más claras del primer tramo de partido. El mediapunta, que apareció por todas las posiciones de ataque en Vancouver, fue realmente un dolor de cabeza para los argelinos. Si el suizo continúa así, puede mover mucho dinero este verano.

La primera parte terminó con algunas jugadas peligrosas de Argelia, pero el paso por los vestuarios no le fue bien al equipo de Vladimir Petkovic, que volvió a apostar por Luca Zidane en la portería tras rotar en el último partido.

Suiza solo necesitó algunos segundos tras el saque de inicio para encarrilar el partido. Ndoye, tras varios disparos dentro del área y una pasividad sorprendente de la defensa argelina, cruzó el balón para superar al portero del Granada.

La tuvo en el tramo final el sevillista Ruben Vargas para sentenciar, pero no acertó en el centro/chut. Fabian Rieder, a puerta vacía, le dio un 'pase' a las manos de Zidane. No se movió el marcador.

Manzambi, de portero frustrado a una de las revelaciones del Mundial

El centrocampista de Suiza, de 20 años, está siendo una de las grandes irrupciones de este Mundial 2026. El centrocampista suizo, que dio sus primeros pasos en el Servette y debutó en la élite con el Friburgo, se ha convertido en uno de los futbolistas que más impacto está generando gracias a sus actuaciones.

Suplente en la primera jornada ante Qatar, firmó un doblete ante Bosnia y otro gol y una asistencia ante Canadá. Sumó otro pase de gol ante Argelia.

Curiosamente, su historia pudo haber sido muy diferente. De niño soñaba con ser portero, pero fue su padre quien le convenció para abandonar esa idea y desarrollarse como centrocampista, una decisión que terminó marcando su carrera.

Johan Manzambi, se Suiza, ante Argelia / EFE

Actualmente, Manzambi es un mediocampista 'box to box', con capacidad para abarcar mucho campo, romper líneas con conducción y adaptarse tanto a una banda como a una posición más interior en la creación de juego. Ante Argelia fue, sin duda, el que más movimiento y opciones dio al equipo de Murat Yakin.

En el pasado ha afirmado que sus referentes han sido jugadores como Paul Pogba, Lionel Messi y Yaya Touré, tres futbolistas de perfiles muy distintos que han influido en su manera de entender el fútbol.

Y es que su rendimiento no ha pasado desapercibido. Se espera que el Friburgo, tras el Mundial, reciba suculentas ofertas por el futbolista suizo, y podría convertirse en una de las grandes ventas del verano gracias al escaparate mundialista. Actualmente valorado en 50 millones de euros, su valor podría cambiar mucho de aquí al 31 de agosto. El gol en el mercado va caro y Manzambi, pese a no ser un punta al uso, está demostrando que tiene mucha pegada.

En los deciseisavos, acabó cambiado a falta de 20 minutos para el final con el partido definido y después de haber dejado una huella considerable en el choque.

Noticias relacionadas

En octavos, Suiza se enfrentará al ganador de la eliminatoria entre Colombia y Ghana, partido que se juega la próxima madrugada.

Fuente: Sport