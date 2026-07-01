El Real Madrid se opone al acuerdo de Pau Gasol con Liga F

Si este martes se anunciaba por todo lo alto el acuerdo entre Pau Gasol y la Liga F, un día después el Real Madrid ha dado el primer golpe sobre la mesa. La entidad presidida por Florentino Pérez se ha opuesto frontalmente al acuerdo y lo ha hecho público mediante un comunicado en el que argumenta que, al igual que el club blanco, una cuarta parte de los equipos de la competición también rechaza la operación. Según ha podido saber El Periódico, la Real Sociedad y el Athletic Club también se oponen y así lo comunicaron en la Asamblea.

"El Real Madrid ha decidido no participar en el acuerdo de inversión aprobado en la Asamblea de la Liga F celebrada el pasado lunes 29 de junio. Esta decisión también ha sido adoptada por una cuarta parte de los clubes integrantes de la competición. Considera que dicho acuerdo no responde al modelo de crecimiento del fútbol femenino basado en la sostenibilidad, la transparencia y la plena autonomía de los clubes", reza el comunicado de la entidad blanca.

El club madridista también ha desvelado las cifras y las condiciones de un acuerdo cuyos detalles no se habían hecho públicos hasta ahora. "La operación contempla la aportación de financiación por parte de un inversor privado que, a cambio, obtendrá hasta junio de 2051 un porcentaje de los ingresos comerciales futuros de la competición (entre un 35% y un 49%). En virtud de este acuerdo, los clubes adheridos percibirán 40 millones de euros entre todos y, a cambio, renunciarán a un porcentaje de esos ingresos durante 25 años. Asimismo, la Liga F recibirá 12 millones de euros y otros 3 millones se destinarán a la adquisición de determinados derechos de imagen de algunas jugadoras", señala el comunicado.

"El Real Madrid considera, asimismo, que una decisión cuyos efectos económicos y de gobierno se extenderán durante los próximos veinticinco años debe adoptarse teniendo en cuenta no solo a los clubes que actualmente integran la competición y perciben los recursos derivados de esta operación, sino también a aquellos que se incorporen a la Liga F en el futuro, que quedarán igualmente vinculados por el modelo aprobado sin haber participado en la decisión ni haberse beneficiado de la financiación inicialmente distribuida", añade el comunicado, que critica con dureza el acuerdo.

Cifras del acuerdo

Los 55 millones de euros representan el importe total de la inversión de Gasol16 Ventures, tal y como se explicó durante la presentación oficial del acuerdo a comienzos de esta semana. "Sabíamos que tocaba dar un paso más. Tocaba independizarnos, crear nuestro propio departamento comercial e impulsar dentro de los clubes esa profesionalización. Y eso demandaba una inyección económica. Partidas diferentes y muy 'ad hoc' para cada club. Los clubes ahora deberán decidir si se adhieren o no a este plan, que cuenta con una mayoría importante, pero no total, por parte de los clubes, lo que no condiciona la cantidad total de la inversión", explicó durante el acto la presidenta de la Liga F, Bea Álvarez.

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De este modo, el Real Madrid no formará parte de los clubes adheridos al acuerdo, por lo que no recibirá la inversión que le correspondería dentro del plan diseñado por la Liga F. No obstante, su decisión no afecta al importe total de los 55 millones de euros comprometidos por Gasol16 Ventures, ya que la inversión se mantiene íntegra independientemente del número de clubes que se sumen al proyecto.