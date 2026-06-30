La RFEF presenta los calendarios de la próxima temporada / Redacción

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La RFEF presenta los calendarios de la próxima temporada

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) aprovecha este martes para celebrar a partir de las 20.00, el sorteo de los calendarios de las nueve competiciones nacionales, de fútbol y fútbol sala, para la próxima temporada 2026-27. Más información