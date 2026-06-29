TENIS
Sinner, Sabalenka y compañía suspenden la protesta mediática en Wimbledon
Los tenistas deciden cancelar las medidas de protesta previstas en Wimbledon tras alcanzar un acuerdo temporal con la organización
La protesta impulsada por varios de los principales jugadores del circuito ha quedado temporalmente aparcada. Después de varios días de tensión y negociaciones, los tenistas han decidido cancelar las medidas que tenían previstas durante Wimbledon tras mantener una serie de "reuniones constructivas" con responsables del All England Club.
La decisión afecta a una iniciativa respaldada por buena parte de la élite del tenis mundial, incluidos los números uno del ranking, Jannik Sinner y Aryna Sabalenka, que habían reducido a tan solo 15 minutos sus compromisos con los medios de comunicación antes del torneo como forma de protesta.
La medida ya se había llevado a cabo durante Roland Garros y los jugadores tenían previsto ampliarla durante la primera semana de competición en Londres. Sin embargo, las conversaciones mantenidas durante el fin de semana han propiciado una tregua.
La noticia se confirmó a través de un comunicado difundido por Teneo, la firma de comunicación que representa al grupo de jugadores.
"Tras las reuniones constructivas entre los representantes de los jugadores y la dirección de la AELTC durante el fin de semana, los jugadores han confirmado que reanudarán sus funciones habituales con los medios de comunicación del torneo a partir del 29 de junio", señala la nota.
El conflicto sigue abierto
Pese al paso atrás en las medidas de protesta, el conflicto de fondo está lejos de resolverse.
Los jugadores consideran insuficiente el porcentaje de ingresos que reciben en los Grand Slams y llevan meses reclamando una revisión del modelo económico del tenis. Entre sus demandas figuran una mayor participación en los beneficios generados por los torneos, mejoras en los programas de bienestar para los jugadores y una mayor presencia en los procesos de toma de decisiones.
Según el comunicado, la suspensión de la protesta se produce después de que Wimbledon se comprometiera a presentar propuestas concretas para responder a las reivindicaciones planteadas por los jugadores en julio de 2025.
"Los asuntos de fondo siguen sin resolverse y los jugadores evaluarán cuidadosamente las propuestas una vez recibidas", explica el texto.
Además, los representantes de los tenistas seguirán colaborando con la organización durante el torneo para aportar información adicional que facilite el desarrollo de esas propuestas.
Un conflicto que va más allá de Wimbledon
La tregua llega apenas unos días después de que Wimbledon anunciara una bolsa récord de premios de 64,2 millones de libras (75,1 millones de euros), un incremento del 20 % respecto a la edición anterior.
Aunque los jugadores reconocieron públicamente que el aumento supone un avance importante, consideran que el debate no debe centrarse únicamente en los premios económicos, sino en la estructura global del reparto de ingresos dentro del tenis profesional.
Por ahora, las ruedas de prensa volverán a la normalidad en el All England Club. Sin embargo, la negociación entre los jugadores y los organizadores de los grandes torneos sigue abierta y promete convertirse en uno de los grandes temas de conversación durante esta edición de Wimbledon.
Fuente: Sport
- Fallece Gilberto Tur Riera, figura clave la música en Ibiza
- Muere a los 54 años la actriz y presentadora argentina Ernestina Pais, tras ser arrollado su coche por un tren
- Rafael Triguero Costa: «El proyecto de bulevar del Consell no es el que quiero para mi ciudad»
- Tanit y el espíritu de una época en Ibiza: El hombre que hablaba con el viento
- Advierten de que el mar balear se está llenando de «irresponsables»
- Rechazan entregar a una menor tutelada a su padre biológico en Ibiza por peligro de 'regresión
- Rescatan en Ibiza a un ciclista que cayó tres metros al lecho de un torrente
- Golpe preventivo a las fiestas ilegales en Santa Eulària: 24 vehículos controlados y un conductor a la fuga