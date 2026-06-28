Mundial 2026
Participa en la porra del Mundial y gana premios
Redacción
¿Cuánto sabes de fútbol? ¿Tienes clarísimo quién va a ganar el Mundial 2026? Convierte esa intuición futbolera en premios participando en la Porra del Mundial de SPORT.
La competición entra en su fase decisiva y la Porra del Mundial de SPORT sigue abierta para que pronostiques los cruces de eliminatorias, sumes puntos con tus aciertos y escales posiciones en el ranking general. Cada partido puede cambiar la clasificación y acercarte a los premios.
Solo por participar ya optas a ganar el balón oficial del Mundial y una gorra de la selección española. Además, quien haya quedado primero al cierre de la primera fase se lleva la camiseta oficial de Inglaterra; el líder en cuartos conseguirá la camiseta oficial de Brasil; y el primero de la clasificación al acabar el Mundial ganará una camiseta de España firmada por Rodri, Eric Garcia, Oyarzabal, Marc Pubill y Grimaldo.
Entra en la Porra del Mundial de SPORT y haz tus pronósticos.
- Reptil contra reptil en Ibiza: una tortuga se merienda una culebra de herradura
- ¿Puede haber un terremoto en Ibiza? El geólogo Luis Alberto Tostón despeja las dudas
- El gran misterio: ¿De dónde saldrá el agua para los nuevos suelos urbanos de Ibiza?
- La Policía de Sant Josep aborda un barco que navegaba por Ibiza para parar una agresión machista
- Denuncian a la concejala de Vox de Sant Josep por presunta estafa inmobiliaria: 'Lo hacen porque estamos cerca de las elecciones
- Recuerdos de Puig Pere Toni: la comuna 'hippie’ de Ibiza en la que vivió el poeta Francesc Parcerisas
- Muere a los 54 años la actriz y presentadora argentina Ernestina Pais, tras ser arrollado su coche por un tren
- Formentera se puede quedar sin transporte público en plena temporada turística