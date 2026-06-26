Disimulado 'biscotto' en Dallas entre Japón y Suecia

Los resultados de los Grupos A, B, C y E en esta última jornada certificaban matemáticamente que una tercera plaza con cuatro puntos servía para clasificarse para los dieciseisavos del Mundial. Y a esa misma conclusión llegaron Japón y Suecia para amarrar lo que viene siendo un 'biscotto' en Dallas (1-1), en un duelo en el que ambas selecciones amagaron en la segunda mitad con romper la tregua pero terminaron firmando el empate.

Les valía a los asiáticos la igualada para clasificarse como segundos. Y le bastaba a Suecia para ser tercera con esos 4 mencionados puntos y una diferencia de goles equilibrada con 6 tantos a favor y otros 6 en contra. Dicho y hecho.

Con muy poco ritmo y apenas sin acercamientos concluyó una primera mitad que no pasará ni mucho menos a la historia de los Mundiales. Lo único que llevarse a la boca lo protagonizó Japón, en un cabezazo de Daizen Maeda desviado por muy poquito, un latigazo lejano de Sugawara y un disparo de interior de Nakamura tras un jugadón colectivo que mandó a córner el meta Widell al borde del descanso.

Tres estrellas tiene Suecia, que equilibran la balanza en una plantilla bastante floja tanto en defensa como sobre todo en la sala de máquinas. Y si los de arriba no están enchufados, los nórdicos no generan absolutamente nada. Ni rastro de Isak y Gyökeres, desaparecidos en los primeros 45 minutos -el del Arsenal al menos lo probó en un tímido chut lejano-. Tampoco brilló Elanga, aunque sí mostró más intención que la dupla de 'nueves'. Sea como sea, el único disparo de verdadero peligro llevó la firma de Bernhardsson, a las manos de Suzuki.

Japón se hizo el 'sueco': amago de romper el 'biscotto'

Tan flojo es el nivel de Suecia atrás que Japón tampoco iba a desperdiciar la superioridad constante en área rival. Y así se rompía -momentáneamente- el 'biscotto'. Fue preciosa la jugada de los nipones en el 56', combinando en la frontal hasta observar Doan el desmarque perfecto de Maeda y filtrársela al del Celtic, que definió con total tranquilidad en el mano a mano ante Widell.

No había hecho nada el cuadro amarillo. Pero lejos de venirse abajo, despertó con el 1-0 en contra, se puso las pilas y lo empató tan solo seis minutos después. Ya se veía venir en la primera mitad. Nada de Isak, nada de Gyökes... ¡pero apareció Elanga! El extremo del Newcastle se sacó un zurdazo tremendo desde el pico derecho del área, directo al palo largo para rearmar el 'biscotto'.

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Pudo perderlo todo de un plumazo Japón, que acto seguido le regaló el balón a Isak en la frontal. Emergió entonces la figura de Suzuki, héroe nipón para evitar la remontada sueca en la primera aparición del delantero del Liverpool. Y aunque Suecia tomó en el tramo final el control del encuentro y Elanga e Isak tuvieron el 2-1 en sendas ocasiones clarísimas, el 'biscotto' terminó haciendo acto de presencia.

Fuente: Sport