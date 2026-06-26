Una caída aparta a Paula Blasi de los Campeonatos de España

Paula Blasi no estará este sábado en los Campeonatos de España de ciclismo, con la prueba principal de ruta, carrera que se celebra este sábado en Sabiñánigo. Este viernes ha trascendido que la ganadora de la Vuelta y la Volta sufrió una caída el miércoles mientras reconocía el trazado de contrarreloj. De ahí que tuviera un rendimiento por debajo de lo esperado en la 'crono' donde triunfó de forma brillante la también catalana Mireia Benito, título que conquistó por cuarta vez de forma consecutiva.

Blasi se fue al suelo y sufrió diversas erosiones en le muslo izquierdo así como en las costillas del mismo lado del cuerpo. Se desplazó al hospital donde, afortunadamente, no le aprecieron ninguna fractura, pero seguía con dolores este jueves por lo que ha decidido renunciar a la carrera de ruta del campeonato donde era la principal favorita. Los golpes en las costillas, aunque no presenten fracturas, son muy dolorosos y a veces tardan días, incluso semanas, en sanar de forma definitiva.

La mirada puesta en el Tour

Estos campeonatos eran la última cita de la catalana antes de afrontar entre el 1 y el 9 de agosto el Tour, donde espera debutar entre las estrellas de la prueba. La intención de Blasi es concentrarse el mes de julio en Andorra, en altitud, y luego visitar el 5 de julio la meta de Les Angles donde finalizá la tercera etapa de la ronda francesa que parte de Granollers.

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Blasi lleva una temporada fantástica con triunfos en la Amstel Gold Race, la Vuelta, la Durango-Durango, el Tour de los Pirineos y la Volta, aparte de una tercera plaza en la Flecha Valona y una quinta en la Lieja-Bastoña-Lieja.