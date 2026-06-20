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Almería 1-2 Málaga

El Málaga regresa a Primera División ocho temporadas después

El equipo que entrena Juan Francisco Funes derrota al Almería y acompañará al Racing y al Deportivo de la Coruña a la máxima categoría del fútbol español

El Málaga derrota al Almería y regresa a Primera División ocho temporadas después

El Málaga derrota al Almería y regresa a Primera División ocho temporadas después / LALIGA / Europa Press

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EFE

Almería

El Málaga logró este sábado el ascenso a LaLiga EA Sports, a la que regresa ocho temporadas después de perder la categoría, tras eliminar al Almería, al que derrotó por 1-2 a domicilio después de haber empatado a cero goles en el estadio de La Rosaleda.

El equipo malagueño que entrena Juan Francisco Funes acompaña al Racing y al Deportivo de la Coruña a la máxima categoría del fútbol español.

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