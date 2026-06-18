MUNDIAL 2026
Lamine llega sobre la campana a la concentración de España
El internacional español llegó cinco minutos antes de que acabara el tiempo del día libre del equipo
Lamine Yamal pasó un día de descanso especial con sus amigos y familia en Nashville. El jugador decidió desconectar por completo junto a los suyos, aunque el tiempo casi se le tira encima y llegó solo cinco minutos antes de las 21.00 h. cuando era el tiempo límite fijado por Luis de la Fuente parar volver a la concentración.
Lamine estuvo con sus amigos, su madre y su hermano pequeño. Un día con su gente más cercana con la que se lo pasó en grande. El futbolista ha hecho un gran esfuerzo para llegar en buenas condiciones al Mundial 2026, donde ya apunta a titular en el partido del domingo ante Arabia Saudí.
El de Rocafonda supo apurar hasta el punto de presentarse cinco minutos antes de recibir una multa de 2.000 euros, más 100 euros por minuto de retraso. Unas cantidades que reveló Marcos Llorente en una entrevista a Onda Cero.
Golf, barco y piscina
El resto del equipo también desconecto. Grimaldo, Cucurella y Baena aprovecharon el tiempo para jugar a golf, también se vieron a jugadores por los 'outlet' de la ciudad, como Dani Olmo, Eric Garcia o Ayméric Laporte.
Por su parte, Rodri tuvo un encuentro romántico con su pareja y se dedicó a navegar por el río Tennessee, una de las actividades lúdicas que se pueden realizar en Chattanooga.
Los futbolistas estuvieron con sus familias tranquilamente y disfrutaron de la comida con los suyos. Otro caso fue el de Borja Iglesias, quien se bañó en la piscina del hotel donde se alojan los suyos y tuvo ciertos problemas al regresar a la concentración con los guardias de seguridad que no reconocieron en un primer instante su presencia.
La seguridad española se activó poco después y, por ejemplo, no dejó ya que los seguidores pudieran recoger firmas de algunos de sus ídolos que llegaron tranquilamente andando, como fue el caso de Grimaldo y Baena.
Las familias, por su parte, ya habían hecho turismo el martes cuando fueron a la Lockout Mountain de Chattanooga, donde hay unas vistas espectaculares y se puden contemplar hasta siete estados de EE.UU.
En definitiva, un día de tranquilidad y calma antes de volver a los entrenamientos este jueves con una comparecencia de prensa de Marc Cucucrella, el nuevo jugador del Rael Madrid.
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