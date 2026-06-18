Las temperaturas alcanzan los 35ºC en el Mundial: así afecta el calor al rendimiento físico y mental de los futbolistas

Varias de las sedes en las que se celebra el Mundial de fútbol se enfrentan a partir de este jueves a una subida de los termómetros. En los estadios de Philadelphia, Dallas, Miami y New Jersey se esperan máximas de hasta 35 grados durante esta jornada. En unos días, además, algunas voces advierten de la llegada de una ola de calor en el noroeste de Estados Unidos que podría dejar valores por encima de los 32 grados en los campos de Vancouver y Seattle. De confirmarse, se trataría del primer gran 'golpe de calor' que se registra durante esta competición deportiva y que, en algunos casos, podría obligar a suspender los encuentros en aquellos estadios expuestos al calor extremo y sin posibilidad de climatización.

Los expertos advierten que este fenómeno no es algo anecdótico sino que amenaza con influir en la calidad del juego y, finalmente, en el resultado de los partidos. "El calor afecta al rendimiento físico y mental de los futbolistas. Aumenta los riesgos para su salud, dificulta sus movimientos y hace que jueguen de forma más 'torpe' que de normal", afirma Carlos Revuelta, director del máster en Alto Rendimiento Deportivo y en Entrenamiento de la Universidad Europea. Según explica el especialista, cuando los termómetros superan los 28 grados el cuerpo de los futbolistas entra en un estado de alerta en el que, con tal de no sucumbir al calor, destina gran parte de sus esfuerzos a la sudoración para así refrigerarse. Este proceso provoca pérdida de electrolitos, esenciales para la contracción muscular, lo que a la larga hace que los futbolistas jueguen con una menor potencia y sufran de fatiga prematura.

"El calor afecta al rendimiento físico y mental de los futbolistas. Aumenta los riesgos para su salud, dificulta sus movimientos y hace que jueguen de forma más 'torpe' que de normal" Carlos Revuelta

En condiciones normales, afirma Revuelta, un futbolista puede llegar a realizar hasta 20 esfuerzos de alta intensidad durante un partido. Pero en situaciones de calor extremo, podría verse limitado a realizar solo unas 14. "En partidos jugados bajo condiciones de altas temperaturas, el juego se vuelve más desordenado porque la fatiga física acumulada hace que las acciones técnicas sean menos precisas y haya un ambiente de cansancio generalizado", comenta el especialista quien recuerda que, al menos en el caso del Mundial, este fenómeno podría afectar más a los futbolistas originarios de países más fríos y que no están acostumbrados a entrenar bajo condiciones de calor. "Algunos pueden estar más acostumbrados a estas temperaturas, pero para otros se trata de condiciones muy peligrosas", afirma.

Impacto cognitivo

Otro de los factores que más preocupa a los expertos es el impacto del calor en la mente de los futbolistas y, sobre todo, en su capacidad de analizar las jugadas y seguir una estrategia más compleja. "Más allá del evidente agotamiento muscular, el estrés térmico ejerce un impacto crítico en las funciones cognitivas de los deportistas que juegan en el Mundial", afirma Rubén Río educador físico deportivo y Director de RRSalud. "Un cerebro sobrecalentado pierde lucidez rápidamente, lo que se traduce en una alarmante falta de precisión técnica y en una toma de decisiones más lenta y errática en momentos clave del encuentro", añade el especialista quien, además, explica que bajo las condiciones de calor extremo se puede registrar un aumento de pases fallidos y malos controles.

"Un cerebro sobrecalentado pierde lucidez rápidamente, lo que se traduce en una alarmante falta de precisión técnica y en una toma de decisiones más lenta y errática" Rubén Río

Incluso antes de empezar la competición, un análisis de la plataforma World Weather Attribution (WWA) alertaba de la posibilidad de que el calor extremo afectara a hasta una cuarta parte de los partidos de esta competición. Según apuntaba el estudio, de los 104 partidos previstos durante el Mundial hay al menos 26 con altas probabilidades de disputarse con temperaturas por encima de los 26 grados y hasta cinco donde los termómetros podrían rozar los 30 grados y sensaciones térmicas cercanas a los 40. De todos estos, los que más preocupan son aquellos que tendrán lugar en estadios expuestos al calor y sin aire acondicionado como, por ejemplo, los de Houston, Dallas y Miami. En estos puntos, según constaba el análisis, hay un alto riesgo de que algunos de los partidos tengan que ser aplazados por culpa del calor extremo.

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Los expertos afirman que no hay una solución fácil para mitigar el impacto del calor en el Mundial. Sobre todo en un contexto en que, debido al cambio climático, las temperaturas se han vuelto cada vez más extremas y generalizadas. Río, por ejemplo, afirma que medidas como la introducción de periodos de aclimatación previos al torneo, el uso de chalecos de hielo en los descansos y la introducción de las "cooling break" o pausas obligatorias de hidratación durante los partidos se han convertido en un recurso esencial para "salvaguardar la integridad de los deportistas". Pero según apunta Revuelta, en muchos casos estas medidas solo son "un parche" ante una situación que va a más. "En algunos casos, la mejor decisión sería directamente no jugar los partidos", afirma el experto quien, además, recuerda que este tipo de debates climáticos tienen que convertirse en una piedra angular de todos los acontecimientos deportivos.