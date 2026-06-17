El Real Madrid presenta a la UEFA un dosier denunciando el 'caso Negreira' y pidiendo una sanción para el Barcelona

El Real Madrid ha hecho público un comunicado en el que informa que "en relación con el denominado 'Caso Negreira', ha presentado ante la UEFA un escrito dirigido a sus órganos disciplinarios. En dicho escrito, el club ha puesto en conocimiento de la UEFA la existencia de evidencias relevantes que refuerzan de forma concluyente los indicios ya conocidos desde el inicio sobre la existencia de pagos prolongados en el tiempo, opacos y carentes de cualquier justificación verificable, realizados por el F. C. Barcelona a quien fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol, José María Enríquez Negreira, a través de distintas estructuras societarias".

"Riesgo sistémico"

En el dosier que ha entregado a la UEFA, el club blanco "subraya que estos hechos configuran, desde la perspectiva del derecho disciplinario deportivo, un riesgo sistémico de máxima gravedad para la integridad de las competiciones, al evidenciar la existencia de una estructura de influencia indebida sobre el estamento arbitral, incompatible con los principios esenciales de igualdad competitiva, neutralidad, imparcialidad e imprevisibilidad del resultado deportivo".

Además, "el Real Madrid ha instado la reanudación inmediata del expediente disciplinario incoado en su día por la UEFA, considerando inaceptable que esta situación se haya prolongado en el tiempo, ya que su persistencia compromete seriamente la credibilidad del fútbol, de sus instituciones y de sus dirigentes, por lo que exige una respuesta firme, ejemplar e inmediata en el ámbito deportivo, independiente del devenir de los procedimientos judiciales en curso".

Noticias relacionadas

Finalmente, el conjunto blanco "solicita a la UEFA que, en el ejercicio de su competencia propia, autónoma e independiente, adopte las medidas disciplinarias y restauradoras que resulten procedentes con el fin de garantizar la integridad, la transparencia y el correcto funcionamiento de las competiciones, sin que ello suponga, en ningún caso, sustituir la función de los órganos jurisdiccionales del Estado ni anticipar una calificación penal de los hechos. En este sentido, el Real Madrid, personado en el procedimiento penal en curso como acusación particular, ejercerá, tal y como viene haciendo desde su inicio, las acciones que correspondan en cada momento procesal". Y concluye "reafirmando su compromiso con la defensa de los valores esenciales del deporte y continuará impulsando cuantas actuaciones sean necesarias para garantizar que hechos de esta naturaleza no queden impunes".