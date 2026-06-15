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Audiencia Provincial de Valencia

El futbolista Rafa Mir es condenado a 8,5 años de prisión por agresión sexual y lesiones

Rafa Mir y Pablo Jara, en el banquillo de los acusados.

Rafa Mir y Pablo Jara, en el banquillo de los acusados. / Miguel Ángel Montesinos

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EFE

Valencia

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a 8,5 años de prisión al futbolista Rafa Mir por un delito de agresión sexual y otro de lesiones, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

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