España inicia frente a Cabo Verde el camino hacia su segundo Mundial

Cabo Verde, así a priori, en frío, no asusta demasiado, la verdad. Hasta pone un poco cuesta arriba sumergirse emocionalmente en todo lo que implica un Mundial de fútbol que el debut sea frente una selección casi clandestina, una de las que más entre el manojo de combinados exóticos que ofrece este desmesurado torneo de 48 naciones que solo dejará en el camino a 16 de ellas en esta fase de grupos.

Pero si se les pregunta a los protagonistas, a los jugadores y técnicos de España, que el estreno en el Mundial, este lunes a las 18.00 horas en Atlanta, sea frente a un rival como Cabo Verde tiene muchísimas más ventajas que inconvenientes. Entre otras cosas, porque servirá para que dos jugadores determinantes que llegan justos físicamente no tengan que forzar.

Prudencia con Lamine y Nico

Se trata de Lamine Yamal y Nico Williams, quienes no serán titulares en el debut, como ayer confirmó el seleccionador. Y habrá que ver si disponen de algún minuto, "veremos cómo se desarrolla el partido". Ya habrá tiempo durante un torneo en el que, en el mejor de los casos, España disputará ocho partidos. Ese es el indisimulado reto de la vigente campeona de Europa, desacomplejada en su objetivo de conquistar el que sería su segundo Mundial, tras el de 2010, cómoda en su unánimemente reconocida condición de favorita.

Lamine Yamal (d) de España entrena con sus compañeros este domingo en Atlanta (Estados Unidos). / Lavandeira jr / EFE

"Quien piense que será un partido fácil, se equivoca. Nosotros lo afrontamos como el partido más importante del Mundial. Y cuando acabe esto, diré lo mismo del siguiente", decía anoche Luis de la Fuente, debutante al borde de los 65 años en el torneo que define carreras. "Yo soy práctico y cortoplacista. No soñaba con estar en un Mundial, soñaba con ir avanzando pasos con mi trabajo, día a día. Estoy en el mejor momento de mi vida en lo personal y lo profesional".

Quien piense que será un partido fácil, se equivoca. Nosotros lo afrontamos como el partido más importante del Mundial Luis de la Fuente — Seleccionador nacional

El posible once titular

Con la ausencia en el once de sus dos puñales ofensivos de cabecera, se espera que Ferran Torres ocupe el costado derecho y Álex Baena se encargue del izquierdo, con alguna opción también para Dani Olmo por esa banda. El resto será el equipo que Luis de la Fuente probó con éxito en el último amistoso ante Perú, con Fabián escoltando a Rodri y Pedri; Cubarsí y Laporte formando la pareja de centrales; y, por descontado, con Unai Simón bajo los palos.

Enfrente se encontrará con una selección con fama de granítica, descaradamente defensiva y confiada en que sus opciones puedan llegar a través de rápidas transiciones al contragolpe. Es decir, se espera el clásico partido de España ante rivales menores, con la selección aglutinando un altísimo porcentaje de la posesión de la pelota.

Uruguay-Arabia Saudí, a la 0.00 horas

El susto que este mismo domingo se llevó durante un ratito Alemania frente a Curazao, antes de golear sin compasión a la selección más humilde del torneo, invita a cierta prudencia. Dicho esto, España tampoco debería tener ningún problema para superar a la rival más débil de un grupo que completan Arabia Saudí y Uruguay, quienes se enfrentan en Miami en la medianoche del lunes al martes.

Marc Cucurella de España habla por teléfono en un entrenamiento este domingo en Atlanta (Estados Unidos). / Lavandeira jr / EFE

El calor, pese a que el partido se disputa en el mediodía local, no debería suponer un problema para el estreno de España, puesto que se prevén alrededor de 27 grados y además el Mercedes Benz Stadium (que estará lleno, unos 70.000 espectadores) dispone de un espectacular techo retráctil que probablemente se despliegue, en parte por la amenaza de tormentas en Atlanta.

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Donde no hay tormenta, dice el seleccionador, es en la caseta por el posible fichaje inminente de Cucurella por el Real Madrid. "Lo vivimos con normalidad, no genera situaciones incómodas. Si es una buena noticia para él o para otro compañero, nosotros somos tan felices como ellos".