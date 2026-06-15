En Directo
Mundial 2026
España-Cabo Verde, en directo: empieza la segunda parte; la Roja busca de nuevo el gol (0-0)
Luis de la Fuente, seleccionador español, mantiene su apuesta en la portería por Unai Simón, por delante de David Raya y Joan García
El primer paso hacia la segunda estrella de campeona del mundo para España lo da este lunes 15 de junio ante Cabo Verde, sin complejos en su primera participación, en un duelo en el que dos figuras clave como Lamine Yamal y Nico Williams podrían tener minutos, pero desde el banquillo.
Siga en directo el debut del equipo de Luis de la Fuente en el Mundial 2026.
De la Fuente sigue el partido de pie desde la banda. De vez en cuando mira al banquillo en busca de opciones para que la Roja marque el primer gol.
Minuto 52: centro de Pedri desde la derecha, a las manos de Vozinha. El portero que viste de amarillo se está ganando por el momento el título del mejor del partido.
Roba Pedri en el centro del campo. Tira de nuevo Fabian, otra vez desviado arriba.
Trata de salir a la contra Cabo Verde, pero la Selección repliega rápidamente y corta el peligro.
Lamine Yamal, Nico Williams y Yéremy Pino calientan en la banda.
Remata Oyarzabal otro centro de Pedri, pero se marcha muy desviado. Fabian capta un rechace y lo manda muy por encima de la meta de Vozinha.
Toca y toca España, pero el muro de Cabo Verde sigue bien plantado sobre el césped.
Sale a calentar Lamine Yamal. Aplauden los aficionados en Atlanta.
Saltan de nuevo los jugadores al terreno de juego. Luis de la Fuente no hace cambios de momento.
La selección española manejó la posesión del balón y el ritmo de toda la primera parte, con hasta cuatro ocasiones en el tramo final, una de ellas al larguero, pero sin goles frente a Cabo Verde, con la que empata 0-0 al descanso de su partido de la primera jornada del grupo H del Mundial 2026.
- Una “millonaria” indignada en Ibiza: 'Me voy al mar público, que aquí no te cobran por estar hacinados
- Serpientes en Ibiza: dos grandes ejemplares sorprenden a los vecinos de Santa Eulària
- Tanit, uno de los personajes más emblemáticos de Ibiza: 'Termino mi vida como he vivido, rodeado de amistad
- Atropello mortal en la autovía de Ibiza a Sant Antoni
- Estos son los djs que pincharon en la macrofiesta ilegal de Buscastell
- Entra a robar a plena luz del día en una nave industrial, se lleva una cámara y se va a grabar al puerto de Ibiza
- Joan Marí Tur, ‘Botja’: El ibicenco que ha dicho ‘no’ a ser caballero del Santo Sepulcro
- Francisco Vilás San Julián: «El caso ‘La Vida Islados’ no tiene chicha. El resultado será la absolución»