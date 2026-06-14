Paula Blasi gana el Tour de los Pirineos

Paula Blasi se ha impuesto este domingo en el Tour Femenino de los Pirineos, que ha sido la segunda ronda por etapas que gana esta temporada, después de conquistar el mes de mayo la Vuelta a España. Ahora se la espera dentro de cinco días, con los brazos abiertos, en la Volta a Catalunya, donde ya aparece como la grandísima favorita a la victoria.

La corredora catalana de 23 años, gran revelación del ciclismo femenino, se dedicó a controlar la tercera y última etapa de la prueba francesa auxiliada por las compañeras del UAE y permitieron una fuga en la que se impuso la ciclista neerlandesa Eline Jansen. Blasi llegó a un minuto, sin ningún contratiempo y tampoco sin la necesidad de tener que exprimirse al máximo para imponerse en un Tour de los Pirineos que tenía absolutamente sentenciado después de la exhibición que dio el sábado durante la ascensión al Tourmalet.

La clasificación mundial

Gracias a la fantástica temporada primaveral ya se ha aupado como la número tres del mundo por detrás de la líder incuestionable del ciclismo, la neerlandesa Demi Vollering y de su compatriota Lorena Wiebes, que logra los puntos suficientes para ser la segunda de la clasificación mundial gracias a la velocidad en las llegadas masivas.

Si Vollering ha ganado este año el Giro, Blasi se ha adjudicado la Vuelta. La neerlandesa también ha logrado el triunfo en el Tour de Flandes y la Lieja-Bastoña-Lieja, mientras que la catalana venció en la Amstel Gold Race. Vollering tiene decidido correr el Tour, donde aspira a un segundo triunfo en la general. Blasi todavía tiene que confirmar la presencia en la ronda francesa, aunque todo apunta que el 1 de agosto estará en la salida de la prueba.

La cita catalana

Antes llega la Volta, carrera que ya corrió en 2024, en la primera edición de la ronda catalana femenina, una Blasi desconocida que participaba como promesa de la selección catalana. En aquella ocasión la principal favorita a la victoria, que luego cumplió las expectativas, fue la neerlandesa Marianne Vos, que ahora será su principal rival en la lucha por la general. La ronda catalana se inicia el viernes con una etapa de 92 kilómetros con salida y llegada a la localidad de Santa Susanna, en el Maresme.

Blasi, en la victoria conseguida en el Tour de los Pirineos, ha sumado además la primera plaza en la clasificación general de la montaña, tal como sucedió en la Vuelta.