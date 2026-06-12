Lo que te has perdido esta noche: Pochettino habla claro, Corea lo dio todo y Aguirre es mucho Aguirre

No a las pausas de hidratación

El inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ha traído consigo una fuerte polémica reglamentaria debido a la obligatoriedad de realizar dos pausas de hidratación de tres minutos por partido, independientemente de las condiciones climatológicas. Esta medida se estrenó en el encuentro inaugural entre México y Sudáfrica, deteniendo el juego en el minuto 30 de cada parte. La decisión ha generado inmediatas críticas tanto de los espectadores, que lamentan la ruptura del ritmo del juego y la interrupción de las retransmisiones con bloques publicitarios, como de figuras del fútbol que consideran innecesario el parón bajo un clima favorable.

Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, ha liderado las quejas de los técnicos al mostrar su firme desacuerdo con la nueva normativa, argumentando que solo debería aplicarse en escenarios de calor extremo. Aunque reconoció que los entrenadores intentarán aprovechar estos tres minutos como un "tiempo muerto" para ajustar tácticas y dar instrucciones a sus jugadores, el técnico argentino rechazó la medida por alterar la esencia del juego. A pesar de su disconformidad, Pochettino concluyó que es una regla que ambos bandos deben aceptar y que, en última instancia, no debería ser un factor determinante en el resultado de los partidos.

Corea hizo mucho pero logró poco

Corea del Sur se llevó la victoria por 2-1 ante República Checa en un encuentro que se resolvió en el tramo final pero en el que Corea se desquitó para lograr la victoria. Tras una primera parte sin goles, el marcador se abrió en el minuto 59 cuando Ladislav Krejci empujó el balón a la red tras un saque de banda, poniendo el 0-1 en el marcador. La reacción asiática no tardó en llegar, y en el minuto 67 In-Beom Hwang firmó las tablas con una genial definición por encima del guardameta.

El desenlace del partido estuvo cargado de dramatismo debido a la intervención del videoarbitraje en los últimos minutos. En el 77', Tomas Soucek anotó de cabeza el que parecía el gol del triunfo checo, pero tras la revisión se determinó que "hubo fuera de juego" e invalidó la acción. Apenas tres minutos después, los surcoreanos aprovecharon el impulso anímico y sellaron el definitivo "2:1 en el marcador" gracias a un remate de Hyeon-Gyu Oh.

Aguirre acepta las críticas

Javier 'El Vasco' Aguirre, seleccionador de México, no se mostró completamente satisfecho tras el debut en el Mundial y afirmó que "el partido era para acabar 4-0". El técnico consideró que el resultado ante Sudáfrica se quedó corto ante las numerosas ocasiones de su equipo y, al ser preguntado por el descontento de la grada, se mostró comprensivo al asegurar que "la gente tiene derecho a abuchear". Asimismo, respondió con ironía a las críticas de Hugo Broos sobre el juego azteca, replicando con contundencia: "Pues menos mal que no sabíamos qué hacer con la pelota y estábamos desesperados. Si no, les metemos cinco, ¡cabrón!".

De cara al futuro del torneo, el entrenador reconoció que el peso emocional de debutar en casa afectó el rendimiento, explicando que "hubo un bajón en el juego en la segunda parte por el escenario" y que a algunos futbolistas jóvenes "les temblaron las piernas". Pese a arrancar con una victoria, Aguirre prefirió mantener los pies en el suelo señalando que "no nos obsesiona quedar primeros de grupo" y que ahora toca ir paso a paso.

Mal día para Sithole

Sphephelo "Yaya" Sithole vivió un auténtico calvario en el estreno mundialista de Sudáfrica ante México, convirtiéndose en el gran señalado de la derrota de su selección por 2-0. El centrocampista cometió un grave error en el minuto nueve al fallar en un control en la salida de balón, un fallo que propició la recuperación mexicana y el posterior gol de Julián Quiñones que inauguró el marcador. Por si fuera poco, su situación empeoró drásticamente en el arranque de la segunda mitad cuando derribó a Brian Gutiérrez, viendo la "tarjeta roja directa en el minuto 49" y dejando a su equipo en inferioridad numérica durante casi todo el segundo tiempo.

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Esta expulsión hizo que el futbolista de 27 años entrara en los libros de historia del torneo de la peor manera posible, al ser "el primer jugador expulsado del Mundial 2026" y apenas el cuarto en ver una roja directa en un partido inaugural. Además, según los datos estadísticos, el jugador del Tondela se unió a una lista muy selecta y poco deseada de futbolistas que han cometido un error que acaba en gol y han terminado expulsados en el mismo encuentro. El choque abrió la competición de forma muy accidentada, reflejando un "estreno intenso, cargado de tensión y polémica" que acabó con un total de tres expulsados sobre el césped del Estadio Azteca.