MUNDIAL 2026
El hogar de España: campo de golf, piscina olímpica y gimnasio con lemas motivadores
La selección abrió las puertas de la Baylor School para que la afición española conozca las impresionantes instalaciones
La selección ha encontrado un rincón idílico en Chattanooga para trabajar durante la primera fase. La Baylor School abrió sus puertas aprovechando el día libre de la plantilla para que los medios recogieran imágenes de los distintos rincones donde la Roja se prepara para el Mundial 2026.
Aitor Karanka, director deportivo, hizo de jefe de ceremonias para mostrar las instalaciones modernas y con todo tipo de comodidades para el equipo. De entrada, los medios cuentan con una sala de prensa gigantesca para que los enviados especiales puedan trabajar.
Después de estas puertas se encuentra un terreno de juego en perfectas condiciones y el principal problema pueda ser el intenso calor que reina en las orillas del Tennessee. España juega a las 12.00 h. los dos primeros partidos en Atlanta y debe acostumbrarse al sofoco.
Pasado el campo hay campos de tenis y un gimnasio impresionante, con todo tipo de máquinas para trabajar y con lemas motivadoras en las paredes. "Las grandes cosas nunca están hechas por una persona, están hechas por un gran equipo" o "no hay atajo para la grandeza, se construye con sacrificio y se sostiene con corazón".
Además, se adjunta una imagen que pone la piel de gallina de los jugadores celebrando la Eurocopa con María Caamaño, la niña de 13 años que falleció por cáncer y que era la fan número 1 de la selección.
Saliendo del gimnasio, hay una pequeña piscina para refrescarse y, justo al lado, un campo de golf. Hay varios futbolistas que le dan al palo y la bola para relajarse y tienen allí un espacio ideal en medio de la naturaleza.
Un campo de baloncesto de la escuela y una piscina olímpica completan esta instalación en la que España está simplemente de lujo.
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