Así es Trionda, el balón del Mundial 2026 de fútbol

Empieza la cuenta atrás para que empiece el Mundial 2026, que se disputará en tres países: Estados Unidos, Canadá y México. Los aficionados están muy ilusionados y ya esperan con ganas de que empiece a rodar el balón, pero aún quedan tres días para el primer encuentro entre Sudáfrica y México.

Una de las curiosidades que siempre da mucho de qué hablar es el balón con el que se disputarán los 104 partidos del torneo. La FIFA lo presentó el 3 de octubre de 2025 y llevará el nombre Trionda, desarrollado en colaboración con la marca alemana Adidas. Su diseño está inspirado en los países anfitriones del torneo. Según el organismo, "es un diseño que encarna la unidad y la pasión".

La palabra Trionda significa 'tres olas', lo que une los tres colores de los tres países en el diseño de la pelota de la Copa del Mundo. Cabe recordar que será la primera vez que tres países distintos se unan para albergar un Mundial, algo que repetirá en las próximas ediciones. En 2030, el torneo se jugará en España, Marruecos y Portugal como principales anfitriones, pero también se disputarán algunos encuentros en Uruguay, Argentina y Paraguay.

En la pelota aparecen los colores representativos de cada país anfitrión, así como un símbolo característico de cada uno.

En el caso de Estados Unidos, aparece el color azul acompañado de las estrellas de su bandera. Por su parte, México está representado por un águila verde, mientras que Canadá se identifica con el color rojo y una hoja de arce.

La FIFA expuso a través de su página web que los cuatro paneles con formas onduladas "forman un triángulo en el centro del balón, en referencia a la histórica unión de los tres países anfitriones".

Esta es la gran novedad del balón Trionda

Esta confección tiene el objetivo de garantizar que el vuelo del esférico sea estable: "Pues, garantiza una excelente resistencia aerodinámica que se distribuye de manera uniforme".

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La gran novedad es que el balón trae incorporado un sensor de movimiento de 500 hercios, lo que manda al VAR medio millar de señales sobre su posición cada segundo. Es algo nuevo y que ayudará completamente a los colegiados, especialmente en cuanto a los fueras de juego, manos y goles 'fantasma'.