Tribunales
El jugador del CD Tenerife Maikel Mesa, condenado por atentado y delito de lesiones a 8 meses de prisión y 1.200 euros de multa
El futbolista, junto a otras dos personas, se burló y agredió a un juez el pasado fin de semana en La Laguna
Miguel Ángel Autero / Pedro Fumero
El jugador del CD Tenerife Maikel Mesa ha sido condenado por atentado y delito de lesiones a una pena de ocho meses de prisión tras ser detenido por agredir, junto a otras dos personas, a un hombre del que previamente se habrían burlado.
En concreto, por el delito de atentado corresponden los ocho meses de prisión y multa de dos meses a razón de diez euros, mientras que por el de lesiones, son otros dos meses de multa, lo que resulta en 1.200 euros.
Esta es la resolución tras el juicio rápido celebrado este miércoles en los juzgados de La Laguna.
Un altercado el domingo
Mesa fue detenido este miércoles después de que el pasado domingo participase en un altercado que se inició cuando, junto a otras dos personas, comenzó a burlarse de un hombre que paseaba por la zona de la Plaza de La Concepción llamándolo "calvo". Al recriminarle su actitud, lo habrían arrinconado, dándole algunos golpes.
Aunque los agresores se marcharon hacia un párking cercano, la víctima los siguió y avisó a la Policía. Pero, al intentar evitar que se marcharan en un vehículo, uno de los ocupantes se bajó y le quitó el móvil.
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