Arranca la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 en Alcobendas, en directo: comienza el gran evento deportivo de la escalada mundial

Este jueves comienza la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026, que tendrá lugar del 28 al 31 de mayo en la explanada del polideportivo José Caballero de la localidad madrileña de Alcobendas. El municipio se convierte en el centro de la escalada a nivel mundial pues, por primera vez en la historia, la Comunidad de Madrid acoge dos pruebas de la World Climbing Series en un mismo evento.

Durante los cuatro días más de 300 escaladores de élite de 20 países se darán cita en este encuentro que reúne en un mismo espacio actividades de ocio, culturales y deportivas pensadas para deportistas y aficionados.

Alcobendas, entre las sedes del calendario mundial La World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 reúne en Alcobendas dos pruebas del calendario mundial: una de las seis paradas de boulder y una de las siete de velocidad. La cita madrileña comparte temporada con sedes como Praga (República Checa), Innsbruck (Austria) o Chongqing (China).

Bienvenidos a la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 ¡Buenos días! Hoy da comienzo la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 en Alcobendas, que repite por segundo año consecutivo como sede de la escalada profesional. Una cita que se prolongará hasta el domingo 31 de mayo y que arrancará con la clasificación femenina de la modalidad boulder. Desde EL PERIÓDICO DE ESPAÑA les ofreceremos información detallada, los mejores resultados y el ambiente de una primera jornada marcada por el estreno de la competición.

Programa y horarios del jueves: clasificación del boulder masculino y femenino Durante la primera jornada, los atletas especializados en la modalidad de boulder competirán en las clasificatorias: por la mañana será el turno de la competición femenina, y por la tarde, se medirán en la categoría masculina. Estos son los horarios: 10.00 - 14.05: Clasificación de boulder femenino

16.30 - 21.10: Clasificación de boulder masculino

Organizadores y patrocinadores El evento está organizado por World Climbing, Prensa Ibérica y la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (Fedme); cuenta con el impulso de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Alcobendas y el Consejo Superior de Deportes; y el apoyo de Fenie Energía, El Granero, Sharma Climbing, TuAsistenteConIA.com, EP Climbing, Kailas, TrueSpeed y Perfect Descent.

Pruebas de velocidad y boulder A lo largo de cuatro jornadas de competición, del jueves 28 al domingo 31, se desarrollarán diferentes pruebas de dos disciplinas de alta competición: velocidad y boulder. Cerca de 300 atletas en las categorías absoluta femenina y masculina se reunirán en la explanada del Polideportivo Municipal José Caballero de Alcobendas, un espacio que acogerá las pruebas deportivas y que contará además con otras actividades paralelas en un entorno amplio y accesible para el público.