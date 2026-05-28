El Barça se lanza a por Julián Álvarez tras fichar a Gordon

Pretende Joan Laporta comenzar su nuevo mandato al frente del Barcelona con una demostración de poderío económico inaudito tras años de penurias. Sin tener demasiado en cuenta cómo encajar las piezas cuando pueda recibir de una vez la confirmación por parte de LaLiga de que ya puede operar con normalidad (1:1) en el mercado de fichajes, Deco, el director deportivo convertido en el gran agitador de la institución, va con todo, consciente de la necesidad de avanzar faena antes del inicio del Mundial.

El mismo miércoles que zanjaba el fichaje del inglés del Newcastle Anthony Gordon a cambio de 70 millones de euros más 10 en variables, aprovechaba Deco para reunirse en Barcelona con quienes deben posibilitar la contratación de Julián Álvarez. Según avanzó Mundo Deportivo, en el encuentro, en el que participaron los representantes de Dani Olmo (especial relevancia para Juanma López dada su histórica vinculación con el Atlético) estuvo el agente del delantero argentino, Fernando Hidalgo. Todo para encontrar una estrategia que permita convencer al conglomerado empresarial estadounidense propietario del club, Apollo, de la conveniencia del negocio. La diplomacia será importante dado que el director de fútbol profesional del Atlético es Mateu Alemany, cuya salida en su día del Barça provocó grietas que no han sido reparadas.

El escaparate del Mundial

La intención del Barça, tal y como ha ocurrido con el fichaje de Gordon, es no alargar las negociaciones y evitar así que Julián Álvarez pueda aumentar aún más su precio de mercado en un escaparate tan jugoso con el del Mundial. Julián, de hecho, ya fue una de las grandes estrellas de la Copa del Mundo conquistada por Argentina en 2022. El precio, en cualquier caso, nunca será inferior a los 100 millones de euros, aunque juega el Barça con que el futbolista al que conocen como 'La Araña' deje claro que prioriza el interés azulgrana por encima del que pueda mostrar el PSG de Luis Enrique.

Es Julián Álvarez el gran objeto de deseo en que están de acuerdo tanto el presidente electo, Joan Laporta, como Deco y el técnico Hansi Flick, que tiene clara la necesidad de incorporar a un delantero centro de categoría mundial tras la salida de Robert Lewandowski. Si bien Gordon ha jugado en esta pasada Champions como 'nueve' en el Newcastle (posición en la que marcó diez goles en el torneo, cuatro de ellos en un mismo partido frente al Qarabag), Gordon se adapta mucho mejor al extremo zurdo, compitiendo así por un puesto con Raphinha, y sin que se haya resuelto todavía el futuro de Marcus Rashford, por quien el club azulgrana debería pagar 30 millones de euros al Manchester United si pretende retenerlo. La llegada de Gordon complica esa posibilidad y Rashford comienza a desesperarse y temerse lo peor.

Flick ha insistido en que, más allá de que el delantero centro que llegue tenga capacidad para combinar con sus compañeros y adaptarse al juego de presión del Barça, la carga de goles es necesaria. En la entidad azulgrana consideran que Julián Álvarez, que no ha abrumado en su efectividad goleador esta temporada (ocho en 29 partidos de Liga, aunque 10 en 15 partidos de Champions), podrá multiplicar sus registros en un equipo con el caudal ofensivo del que maneja Hansi Flick.

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