Woman y SPORT, rendidos al poder del deporte femenino

El universo nos regaló un precioso día de verano en el mes de mayo para que la VI Premios de la Mujer en el Deporte WOMAN - SPORT luciera como nunca en el Hotel Miramar, el escenario perfecto para que las deportistas brillaran en plenitud.

La gran protagonista de la gala que organizan las dos cabeceras de PRENSA IBÉRICA fue Clara Serrajordi, recién llegada de Oslo con la Champions en su palmarés con solo 18 años. Un ejemplo de que todo es posible cuando el propósito deja de ser un sueño para ser un objetivo. Llegó acompañada de Pere Romeu, su entrenador, quien también recibió una gran ovación en el improvisado momento que él no esperaba. No estaba en el guion, pero Joan Vehils no dudó en animar a los asistentes a celebrar con él el título de la Champions League.

Pero sería injusto no destacar a las otras premiadas que dieron esplendor a la fiesta obedeciendo las instrucciones de Judit Mascó, que les explicó el procedimiento en cada premio entre risas de los asistentes: La presidenta del Celta de Vigo Marian Mouriño, premio Directiva; Edurne Pasabán, quien pese a encontrarse absolutamente fuera de su zona de confort, los ochomiles, recibió el Premio a la Superación con la misma sonrisa que cuando culmina una cima. Y con el pelo más claro siguiendo las instrucciones que, un día, le dio precisamente Mascó.

La jugadora de pádel Marta Ortega, premio Proyección, con una carrera increíble y hoy toda una veterana de un deporte que está alcanzando límites impensables.

Una de las deportistas que más demostró el poder de las mujeres en el deporte fue Pilar Pasanau, quien culminó un reto al alcance de muy pocos con su vuelta al mundo en solitario en la Mini Globe Race a bordo de su pequeño velero Peter Punk, de tan solo 5,8 metros de eslora. Ni me imagino los momentos por los que habrá pasado esta mujer valiente y poderosa que no se ve referente, pero está encantada de que así sea.

Foto de familia con las premiadas de la gala, representación institucional y de PRENSA IBÉRICA / VALENTÍ ENRICH

Valencia Basket Femenino conquistó su cuarta Liga Endesa consecutiva sumando ya nueve en sus vitrinas, un hito solo al alcance de un equipo que cree en él, que se levanta ante las adversidades, que se ayuda, en el que hay complicidad y compromiso.

Núria Marquès sigue alegrando la vida de los que la rodean con esa simpatía y con su constancia en el agua que la han convertido en una asidua de los podios en los Juegos Paralímpicos y los Mundiales de natación adaptada.

Pero también se premió a iniciativas como la Fundación Blanca, que ayuda a deportistas en su proceso psicológico durante la élite y en la retirada, llenando un vacío muy importante en el alto rendimiento. Lola Fernández Ochoa es la líder de este proyecto que se basa en el legado que dejó su hermana Blanca, la mejor esquiadora española de todos los tiempos.

Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica: "Cada éxito de estas mujeres es un ejemplo" Fue la encargada de abrir la velada con un discurse reivindicativo en defensa del deporte femenino destacando que “es un encuentro en el que se reconoce el esfuerzo silencioso, la disciplina diaria y la valentía de abrir camino ellí donde antes no lo había”. Recordó que Sport y Woman quieren dar visibilidad al deporte femeninoya que “ compite con menos recursos, menos oportunidades y menos atención mediática”. Sarasola remarcó que “distinguimos mujeres que representan los mejores valores del deporte: constancia, compañerismo y espíritu de superación”. Insistió en que “cada vez que una mujer triunfa en un deporte tradicionalmente dominado por los hombres, envía un mensaje poderoso de igualdad a la sociedad”. La vicepresidenta de Prensa Ibérica habló de la certeza de que contar las historias y éxitos de estas deportistas “no es solo informar sino también empoderar, contribuyendo a cambiar la realidad”. Así mismo, remarcó que “celebramos por ejemplo, el liderazgo de Marian Mouriño que, al frente de un club histórico como el Celta, está demostrando que la dirección no es una responsabilidad solo de hombres. Aplaudimos la proyección imparable de Marta Ortega, que está llamada a marcar época en el pádel mundial. Admiramos el coraje de Pilar Pasanau, la primera mujer española en dar la vuelta al mundo en solitario en una regata. Vemos también mucha valentía en Edurne Pasaban, símbolo de superación y primera alpinista en coronar los catorce ‘ochomiles’ que hay en el planeta. En la figura de Vikika estos premios valoran iniciativa y visión para emprender, acercando el deporte a la salud. La historia de Paula Ordovás es la de una mujer que se ha hecho a sí misma convirtiendo las redes sociales en una herramienta eficaz para motivar y cuidar. En Nuria Marqués estos premios reconocen talento y perseverancia en la natación adaptada, recordándonos a todos que no hay límites si nos lo proponemos. En Clara Serrajordi distinguimos la proyección de una joven que, además de deportista revelación, es una de las grandes promesas de nuestro fútbol. Y en baloncesto encontramos en el Valencia Basket Femenino un equipo que domina en España y es referente en Europa. Y, por supuesto, el reconocimiento a la Fundación Blanca Fernández Ochoa que, honrando la memoria de la esquiadora, aúna sensibilidad y compromiso para recordarnos que cuidar la mente es esencial en el deporte de alto rendimiento”. Acabó su intervención recordando que “el deporte femenino vive un gran momentoy estamos aquí para celebrarlo”.

En la Gala Woman-SPORT también hay espacio para las redes sociales, donde son muchas las emprendedoras que han conseguido que muchísimas mujeres se apunten a la actividad física y dejen de lado el sedentarismo.

Casos como Vikika Costa o Paula Ordovás, que dejó a todos emocionados con su discurso, son ejemplos del poder que tiene comunicar bien y alentar al público a cambiar el estilo de vida.

Estas son las galardonadas de la edición 2026: Premio Directiva: Marián Mouriño

Marián Mouriño Premio Pionera: Pilar Pasanau

Pilar Pasanau Premio Revelación : Clara Serrajordi

: Clara Serrajordi Premio Iniciativa: Fundación Blanca

Fundación Blanca Premio Emprendedora: Vikika Costa

Vikika Costa Premio Equipo: Valencia Basket

Valencia Basket Premio SPORT Talent: Paula Ordovás

Paula Ordovás Premio Deporte Paralímpico: Nuria Marquès

Nuria Marquès Premio Proyección: Marta Ortega

Marta Ortega Premio Woman SPORT: Edurne Pasaban

Con Nandu Jubany de anfitrión, siempre desbordando energía y ofreciendo un cóctel a la altura de la Gala, el evento contó con la presencia de importantes autoridades políticas: el President del Parlament Josep Rull, Pilar Díaz, delegada del Govern de la Generalitat, David Escudé, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, Carme Bastida, directora del Consell Català de l'Esport, y Abel Garcia, Secretari General de l'Esport.

También se vieron muchas caras conocidas del ámbito social y cultural, además, lógicamente, de una gran representación del deporte femenino. Álex Roca, Natàlia Via Dufresne, Érica Villaécija, Núria Picas, Jordi Villacampa o Dennis González fueron algunos de los protagonistas del photocall de la fiesta.

Judit Mascó y su maestría La modelo y presentadora Judit Mascó volvió a aportar elegancia, cercanía y naturalidad a la Gala Woman SPORT 2026 como conductora del acto. Con su saber estar y su carisma sobre el escenario, Judit llevó el ritmo de una noche cargada de emoción y reconocimiento, luciendo además un precioso vestido que no pasó desapercibido entre los asistentes. Su presencia volvió a dar un toque de distinción a una gala que celebró el talento y los valores del deporte femenino. Siempre impecable y con una gran complicidad con los premiados y el público, Judit Mascó consiguió crear un ambiente cálido y especial durante toda la velada. Su profesionalidad y experiencia hicieron que cada momento fluyera con naturalidad en una noche tan señalada.

Los VI Premios de la Mujer en el Deporte no serían un éxito cada año si no fuera por la presencia de los siempre importantes patrocinadores que, con su aportación, consiguen que la Gala se convierta en un evento ineludible en la sociedad barcelonesa. Gracias a los patrocinadores CaixaBank, Honda, Generalitat de Catalunya, El Corte Inglés y a los colaboradores HX Cruceros de Expedición, SVR, Eurofitness, La Sirena, Vallformosa, Peix a Casa y al Hotel Miramar por dejarnos vivir una fiesta tan importante para el deporte femenino.

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Por cierto, Joan Vehils anunció que el diario SPORT da un paso al frente y a partir de ahora buscará un nuevo ámbito para su crecimiento y organizará eventos deportivos, el primero en el Circuit de Catalunya de la mano del festival Graviteo (17 al 19 de julio) con un programa de patinaje y escalada que transformará la instalación en algo nunca visto.