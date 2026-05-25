Dopaje
Los Juegos Mejorados fracasan con marcas discretas y un solo récord mundial batido
La primera edición de la competición sin reglas antidopaje, llamada a crear "superhumanos", terminó con el récord del nadador Gkolomeev y lejos de la marca de Usain Bolt
Jordi Grífol
Los Juegos Mejorados, la competición que permite y promociona el dopaje para batir récords mundiales y reparte premios millonarios, cerró su primera edición, quién sabe si la última, con un único récord no oficial, el del nadador griego Kristian Gkolomeev, que volvió a superar el récord mundial de los 50 metros libre con una marca de 20.81 segundos (el récord oficial lo posee Cameron McEvoy con 20.88s). Una marca conseguida a base de sustancias dopantes y embutido en un traje de poliuretano también prohibido en las competiciones oficiales.
El velocista Fred Kerley, doble medallista olímpico, aseguraba en la rueda de prensa previa que iba a "destrozar" el récord de Usain Bolt en los 100 metros lisos, en busca del millonario premio que se habría embolsado. Y el estadounidense, que a última hora manifestaba no haber recurrido a ninguna sustancia prohibida, ganó la prueba con unos discretos 9.97 segundos, lejos de su récord personal de 9.76s, más si cabe de la intocable plusmarca de Bolt (9.58s).
91% de atletas dopados
La competición de Enhanced, que comercializa muchos de los fármacos utilizados por los atletas, solo consiguió batir un récord mundial pese a que el 91% de los atletas compitió dopado, 36 de los 42 atletas. Estos recurrieron a sustancias como la hormona de crecimiento (79%), estimulantes como el Adderall (62%) o el EPO (41%). Y, de hecho, los pocos deportistas que aseguran no haber competido dopados ganaron sus competiciones; Kerley y Tristan Evelyn en los 100 metros lisos y Hunter Amstrong en los 50 metros espalda.
La halterófila dominicana Beatriz Pirón, cuatro veces olímpica, se quedó corta en sus tres intentos de levantar 100 kg en arrancada pese a que la organización aseguraba que había batido récords durante los entrenamientos, unas ocho semanas en un hotel de lujo de Abu Dabi entrenando y consumiendo sustancias.
En su turno, la medallista olímpica colombiana Leidy Solís levantó 140kg, acercándose a 5 kilos de su mejor marca personal a los 36 años.
El mediático gigante Thor Bjornsson, 'La Montaña' en Juego de Tronos, no consiguió batir su propio récord de peso muerto de 510 kg.
Mercado de fármacos antienvejecimiento
Ya en el ocaso, antes de que The Killers cerrara la velada, sonreía de oreja a oreja Maximilian Martin, el CEO de los Juegos Mejorados, pese a que la decepción era evidente. "Hemos cambiado el mundo esta noche porque hemos visto cómo se batían récords y cómo 12 atletas batían marcas personales. Convertirse en la mejor versión de uno mismo es increíblemente difícil", decía Martin, que reivindicaba el poder de la ciencia para ser mejores.
"Ahora la gente en sus casas puede mejorarse y convertirse en la mejor versión de si mismas", concluyó. Dominar el mercado de fármacos y productos antienvejecimiento ha sido desde el inicio la razón de ser de esta competición creada por multimillonarios y tecnooligarcas del movimiento trumpista 'MAGA' como el fundador de PayPal Peter Thiel, el criptoinversor Balaji Srinivasan o el propio hijo del presidente estadounidense, Donald Trump Jr.
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