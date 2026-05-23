Vingegaard demuestra que es el rey de la montaña y se hace con la 'maglia rosa'

Ocurrió lo esperado, como si el Giro 2026 fuese un libro abierto con un único y exclusivo protagonista que se llama Jonas Vingegaard. Sin nadie que le haga sombra, quizá la suya propia, sin arrugarse mucho, el corredor danés ganó su tercera etapa y por fin, amor infinito, se vistió con la ‘maglia rosa’. Se llevan tres finales en alto antes de entrar en la dureza de la tercera semana y en todos ellos ha vencido el ciclista escandinavo que este domingo, en un paseo para velocistas por Milán, vestirá la famosa prenda exclusiva que identifica al líder de la ronda italiana.

Goza de 2.26 minutos de ventaja sobre el portugués Afonso Eulálio, que como era de esperar cedió la prenda rosa, un corredor que irá de más a menos, y dispone de 2.50 minutos sobre el austríaco Felix Gall, siempre segundo por detrás de Vingegaard pero cediendo tiempo en cualquier cima y así, evidentemente, ni ganará el Giro ni le complicará la vida a la ‘maglia rosa’.

Las mejores imágenes de la 14ª etapa del Giro de Italia / Agencias

En el guion de la 14ª etapa figuraba un recorrido por los Alpes del Valle de Aosta, corto y duro, donde estaba consabido que se formaría una escapada que al final se quedaría con 12 ciclistas y tres españoles (Enric Mas, David de la Cruz e Igor Arrieta) que difícilmente sobreviviría al ataque de Vingegaard que se produjo a 4,6 kilómetros de la cima; desde allí y hasta la línea de la meta una autopista para el danés; victoria y el protocolario acto de besar la foto de esposa e hijos que lleva enganchada a la bici.

Día de calor

Vingegaard produce victorias como si fuese Tadej Pogacar. A diferencia del esloveno, demarra mucho más cerca de la meta y modera las exhibiciones, sobre todo porque, al margen de las diferencias, planea este Giro como un paso previo a la disputa del Tour y no está el horno (y eso que este sábado hizo un calor tórrido en los Alpes italianos) para desgastar fuerzas innecesarias si piensa en el duelo de julio ante el fenómeno esloveno.

Ganó en Pila. En 1992 se ascendió el monte por segunda y última vez. Allí llegó Miguel Induráin vestido de rosa, la prenda que este domingo ya exhibirá Vingegaard por las calles de Milán a falta de una semana de competición con tres etapas muy duras, sobre todo la del viernes próximo que acoge las mayores dificultades en los Dolomitas. Vingegaard, si quiere correr en plan conservador, tiene equipo de sobras para controlar el Giro, tal como hicieron los compañeros camino de Pila, nadie le falló y todos realizaron un trabajo fantástico. Luego puede atacar en los últimos kilómetros para sumar algún triunfo más y hasta darse el placer de igualar las seis victorias parciales que Pogacar consiguió hace dos años cuando llegó al Giro y se paseó en plan emperador. Después ganó el Tour, con otras seis victorias de etapa, pero eso es otra historia.

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No tiene ninguna necesidad de realizar ninguna ostentación fuera de lugar. Si se excluyen a Eulálio, que puede terminar el Giro entre los diez primeros, y a Gall, el siguiente rival de Vingegaard es el neerlandés Thymen Arensman, a 3.03 minutos, pero que, sin realizar malas ascensiones, flaquea en la montaña. Luego aparecen los dos corredores del Red Bull, el australiano Jai Hindley (vencedor del Giro de 2022) y el italiano Giulio Pellizzari, pero ambos corren con la sensación de que no les quiten lo bailado y que con conservar la quinta y sexta plaza de la general ya tienen suficiente. El primer ciclista español de la tabala es De la Cruz. El corredor catalán se encuentra en la 15ª posición a 9.09 minutos de Vingegaard.