El Rayo remonta en Vitoria, pero no llega a puestos europeos

El Rayo Vallecano remontó este sábado en Mendizorroza ante el Deportivo Alavés, con dos goles en la segunda parte, 1-2, pero no logró los puntos suficientes para llegar a puestos que le den la clasificación a puestos europeos.

Camello, que revolucionó la segunda mitad, y Nteka dieron la vuelta al gol de Toni Martínez, que había adelantado en la primera parte a los locales. El Alavés comenzó con más ritmo que el Rayo Vallecano y enseguida se acercó a los dominios de Cárdenas.

Un gran jugada de Abde Rebbach estuvo cerca de encontrar rematador claro dentro del área de un Rayo, que saltó con una presión alta y estuvo a punto de mover el marcador con un buen remate de Carlos Martín que despejó Antonio Sivera a los diez minutos con una gran estirada.

La conexión entre Ángel Pérez y Toni Martínez, el delantero del momento, volvió a funcionar. En el minuto 13, un buen desmarque del maño, le permitió poner el balón en el primer palo para que la empujara el goleador murciano y establecer el 1-0.

El Alavés estuvo más entero y funcionó como un bloque. Justo en el tiempo de refrigeración cayó lesionado Víctor Parada por un pisotón y tuvo que ser sustituido por Carlos Protesoni, cuando Toni Martínez puso a prueba a Cárdenas con un disparo muy lejano y potente que obligó a estirarse al guardameta rayista, que tuvo trabajo en la primera parte.

Iraultza 1921 abandonó el estadio

En la segunda mitad, Mendizorroza fue una fiesta para celebrar la permanencia, a pesar de que la peña más numerosa, Iraultza 1921, decidió abandonar la grada a los 10 minutos de partido, tras la detección de dos seguidores por parte de la Policía Autónoma Vasca antes del encuentro.

El equipo vitoriano se animó y estuvo cerca de ampliar la renta con una serie de remates consecutivos que acabaron con el balón en los brazos de Cárdenas. Primero fue Ángel Pérez, después Lucas Boyé estrelló el rechace en el poste y en el siguiente intento, Pablo Ibáñez no pudo empujarla.

El Alavés llegaba fácil pero perdonó en varias ocasiones y fue el Rayo el que aprovechó la falta de contundencia de los locales.

Los rayistas avisaron primero en un saque de esquina, pero se encontraron con Antonio Sivera, que no pudo hacer nada en el segundo intento de los de Iñigo Pérez. Camello ganó la espalda a la defensa albiazul y resolvió con tranquilidad la salida del portero alavesista.

El Rayo se animó con el empate y se lanzó al ataque en busca de un remontada que veían cerca en un partido que se rompía por momentos.

El Alavés se deshizo atrás y el Rayo lo aprovechó para darle la vuelta con un segundo gol más cómodo de lo previsto, después de que Camello encontrara a Nteka dentro del área y tuvo el tiempo suficiente para acomodarse y anotar el gol de la victoria en el minuto 90.

Ficha técnica:

Alavés: Sivera; Ángel Pérez, Tenaglia, Koski, Parada (Protesoni, min.33), Rebbach; Blanco, Guridi (Guevara, min.84), Ibáñez (Denis, min.74); Toni Martínez y Boyé (Diabate, min.84).

Rayo Vallecano: Cárdenas; Pacha, Mendy, Mumin (Ciss, min.61), Balliu (Ratiu, min.88); Gumbau, Óscar Valentín (Alemao, min.61), Pedro Díaz; Carlos Martín (Camello, min.38), Nteka y Álvaro (De Frutos, min.46).

Árbitro: Gil Manzano (Comité extremeño). Mostró tarjeta amarilla a los locales Ángel (min.69), Rebbach (min.79) y Tenaglia (min.87) y a los visitantes Camello (min.54),Ciss (min.64) y Pacha (min.94).

Gol: 1-0. min. 13: Toni Martínez. 1-1. min. 73: Camello. 1-2. min.90: Nteka.

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Incidencias: partido correspondiente a la jornada 38 de LaLiga EA Sports en el estadio de Mendizorroza ante 17.276 espectadores. Antes del partido se rindió homenaje a la plantilla que disputó la final de la UEFA en 2001 por su 25 aniversario. La peña Iraultza 1921 abandonó el estadio a los 10 minutos en señal de protesta tras los altercados que se vivieron entre la afición vitoriana y la Policía Autónoma Vasca en los aledaños del estadio, que acabó con dos aficionados albiazules detenidos.