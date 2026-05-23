El Mallorca cumple, pero desciende a Segunda

El Mallorca venció con comodidad al Oviedo (3-0) en la última jornada de LaLiga EA Sports con los goles de Pablo Torre, Morlanes y Muriqi, pero desciende a LaLiga Hypermotion por la diferencia general de goles con Osasuna.

La noche tenía que ir de milagros para el Mallorca, pero antes de pensar en otros, primero debía mirarse al espejo y cambiar la imagen que había dejado en sus visitas a Getafe y Levante, dos citas que le condenaron a verse ya a falta de una semana de finalizar LaLiga EA Sports en Segunda.

El equipo de Martín Demichelis lo intentó, pero fue intermitente en su camino hacia el gol y tuvo que sacarse de encima algún intento del Oviedo de batir a Leo Román, uno de los futbolistas más pitados al cantarse las alineaciones en el estadio junto a Pablo Maffeo, Takuma Asano y Toni Lato.

No fueron los únicos que recibieron una sonora pitada por parte de la afición, puesto que hubo tiempo para escuchar gritos de 'Directiva, dimisión' o 'Alfonso, vete ya', en referencia al consejero delegado económico del club.

Dentro del ambiente enrarecido que era para los locales, el equipo de Guillermo Almada no puso mucha oposición, pero sí que asustó en alguna ocasión al Mallorca, pasando prácticamente todo su fútbol por las botas de un Santi Cazorla que recibió una gran ovación de Son Moix al irse sustituido.

El cuadro balear consiguió apurar sus opciones para salvarse con un tanto de Pablo Torre al filo del descanso, que aprovechó un centro al segundo palo de Maffeo para adelantarse en el marcador y meter presión a sus rivales directos.

El Getafe ilusionó a Son Moix

La ilusión comenzaría a aparecer por Son Moix cuando el Getafe se adelantó en el marcador ante Osasuna, y durante varios minutos acarició la salvación porque estuvo a un solo gol del Girona de verse fuera de posiciones de descenso.

Sin embargo, los resultados externos fueron condenando a un Mallorca que veía como el Oviedo no le apretaba y solo esperaba que llegara el pitido final para olvidarse de una temporada en la que no le salió nada y acabó desembocando en su regreso a LaLiga Hypermotion.

Hubo tiempo para que la diferencia en el electrónico se ampliara, siendo Manu Morlanes con algo de fortuna y Vedat Muriqi los que terminarían por definir el 3-0 del electrónico, este último sumando su gol número 23 de la temporada y quedándose a tan solo dos goles del pichichi.

Los esfuerzos finales no evitaron que el drama se presentara en Son Moix en forma de descenso, poniendo punto y final a una etapa de cinco años en la máxima categoría del fútbol español en la que, por lo menos en agosto, no se esperaba que llegara a su fin este mismo año.

Ficha técnica:

RCD Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent, Mascarell (Raíllo m.53), Lato (Olaizola, m.85); Darder, Samu Costa (Antonio Sánchez, m.62), Morales, Torre (Abdón, m.85); Asano (Virgili, m.61), Muriqi.

Oviedo: Moldovan; Nacho Vidal (Ahijado, m.77), Bailly, Calvo, Alhassane (Javi López, m.77); Colombatto (Ilic, m.63), Fonseca, Chaira, Cazorla (Borbas, m.63), Reina; Forés (Hassan, m.46).

Goles: 1-0, m.42, Torre; 2-0, m.83, Morlanes; 3-0, m.88, Muriqi.

Árbitro: José María Sánchez (Comité murciano). Amonestó con tarjeta amarilla a los futbolistas Santi Cazorla (m.38), Manu Morlanes (m.48) y Samu Costa (m.58).

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Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 38 de LaLiga EA Sports entre el Mallorca y el Oviedo en el Estadio Mallorca Son Moix ante 19.311 espectadores.