Ciclismo
Sigue en directo la etapa 13 del Giro de Italia 2026: Alessandria - Verbania
Redacción
El Giro de Italia 2026 entra en su fase decisiva este viernes 22 de mayo con la disputa de su decimotercera etapa, un trayecto de 189 kilómetros que conectará Alessandria con Verbania. Al rebasar la mitad de la gran cita italiana, el pelotón afronta los últimos días de la segunda semana con la clasificación general al rojo vivo. Las escuadras de los favoritos vigilan de cerca cada movimiento, ya que el próximo fin de semana se perfila clave para desestabilizar la jerarquía de la carrera y provocar una auténtica revolución en la lucha por la codiciada 'Maglia Rosa'.
El perfil de la jornada presenta un escenario ideal para los velocistas, aunque con un peligroso obstáculo en el tramo final. El recorrido acumula 1.400 metros de desnivel y esconde la ascensión a Ungiasca, un puerto de tercera categoría con 4,7 kilómetros de subida al 7% de pendiente media. Esta exigente cota, coronada a solo 15 kilómetros de la línea de meta, amenaza con romper el pelotón y arruinar los planes de los equipos de los sprinters. Si los hombres rápidos logran superar la emboscada, las idílicas orillas del Lago Maggiore, en la tierra natal del contrarrelojista Filippo Ganna, serán el escenario de un vibrante duelo por la 'Maglia Ciclamino' entre titanes de la velocidad como Jonathan Milan y Paul Magnier.
- Los mejores planes para la Semana Santa en Ibiza y Formentera
- Los entrenadores ya coinciden: 'Caminar 1 hora 7 días a la semana con un ritmo de paseo de abuelo son 75.000 calorías al año
- Indiferencia ante la muerte: 28 cuerpos no identificados de migrantes llegan a Formentera desde 2024
- Los socorristas rescatan a una mujer que se estaba ahogando en una playa de Ibiza
- Violencia en el fútbol base en Ibiza: La SD Portmany condena una agresión que sufrió uno de sus aficionados en un encuentro de cadetes
- Obras en Ibiza: el nuevo bulevar de Sant Antoni, pendiente de la conexión eléctrica para cerrar el tráfico
- El precio de un extra por aguacate en una tostada que ha dejado sin palabras a un cliente de Ibiza: 'Nunca te imaginas que te vaya a costar eso
- Aeropuerto de Ibiza: 'La solución no es construir más 'duty free'