«El deporte urbano no solo se practica, también se vive»

El presidente de la RFEP también pone en valor el papel de eventos como Graviteo Urban Sports Festival, que reunirá en el Circuit de Barcelona-Catalunya competiciones, música y cultura urbana durante tres días.

— Los deportes urbanos han pasado en pocos años de ocupar espacios muy alternativos a formar parte de grandes competiciones y festivales. ¿Cómo ha vivido la RFEP esa transformación?

La hemos vivido como la propia sociedad. El deporte urbano evoluciona al mismo ritmo que evolucionan las formas de vida y las nuevas generaciones. Hace muchos años que el deporte urbano y el deporte de calle vienen creciendo de manera constante y el patinaje ha sido una de las grandes disciplinas impulsoras de este movimiento. Además, hablamos de un deporte abierto a todo el mundo, muy ligado a la juventud y a una manera diferente de entender el deporte y el ocio.

La Federación lo que ha hecho ha sido adaptarse a esa realidad y trabajar para potenciarla.

Circuit de Barcelona-Catalunya El Circuit de Barcelona-Catalunya acogerá GRAVITEO Urban Sports Festival, un evento organizado por Prensa Ibérica y Fira Circuit, con el apoyo de Esportcat - Generalitat de Catalunya, Fundación Deporte Joven, Consejo Superior de Deportes, la Real Federación Española de Patinaje y la Federación Española de deportes de Montaña y Escalada. El festival reunirá competiciones internacionales y nacionales de deportes urbanos, música y actividades deportivas abiertas al público. Inscripciones próximamente

Profesionalizar sin perder la esencia

— Muchas disciplinas urbanas nacieron lejos de las estructuras deportivas tradicionales. ¿Fue difícil encontrar el equilibrio entre mantener esa esencia y profesionalizar el deporte?

El deporte urbano está hoy muy profesionalizado. Las grandes marcas y organizaciones deportivas conocen perfectamente el enorme potencial que tiene.

Hace veinte años parecía impensable ver el skateboarding en unos Juegos Olímpicos y hoy es una de las disciplinas con mayor seguimiento entre los jóvenes y una de las más potentes en redes sociales. Lo importante era profesionalizar sin perder la esencia, y creo que se está consiguiendo.

Existe espectáculo, cultura urbana y competición al máximo nivel.

Mucho más que una competición

— Eventos como Graviteo Urban Sports Festival mezclan competición, música y cultura urbana. ¿Cree que ese formato conecta mejor con las nuevas generaciones?

Sin ninguna duda. El deporte urbano es mucho más que una competición. Es música, convivencia, cultura, gastronomía, ocio y salud. Es un entorno muy transversal que conecta perfectamente con la sociedad actual y especialmente con los jóvenes. Graviteo representa precisamente esa filosofía: un gran evento deportivo y cultural donde distintas disciplinas y públicos conviven en un mismo espacio.

Estamos convencidos de que será un auténtico éxito.

El gran momento del skate español

— ¿Qué momento vive ahora mismo el skateboarding español? ¿Estamos ante una generación especialmente potente?

— Estamos viviendo un momento muy importante. Actualmente tenemos al campeón del mundo de Park, Egoitz Bijueska, y a dos skaters en el Top-10 femenino como Julia Benedetti y Naia Laso. Contamos con deportistas españoles situados entre la élite internacional tanto en categoría masculina como femenina.

Pero esto no es fruto de la casualidad; llevamos muchos años trabajando y desarrollando talento joven. Quizá el gran reto pendiente siga siendo la falta de instalaciones adecuadas para que nuestros deportistas puedan entrenar en las mejores condiciones.

«El deporte urbano es mucho más que competición. Es música, convivencia, cultura o gastronomía» Carmelo Paniagua — Presidente de la Real Federación Española de Patinaje

Creatividad, comunidad y superación

— Más allá de la competición, los deportes urbanos suelen transmitir valores como creatividad, comunidad o superación. ¿Cree que esa parte cultural es igual de importante que la deportiva?

Totalmente. Esa dimensión cultural y social forma parte de la esencia del deporte urbano. Son disciplinas que fomentan la creatividad, la convivencia, la superación personal y el sentimiento de comunidad. Eso también explica por qué generan tanta identificación entre la juventud. El deporte urbano no solo se practica, también se vive.

Un festival para convivir y crecer juntos

— Graviteo reunirá disciplinas como skateboarding, roller freestyle, scooter, velocidad o escalada. ¿Qué supone unir tantos deportes urbanos en un mismo evento?

Supone dar todavía más valor al proyecto. Poder compartir espacio con deportes tan espectaculares como la escalada engrandece enormemente el evento. Además, demuestra que los deportes urbanos tienen capacidad para convivir y crecer juntos dentro de un gran festival multidisciplinar. Eso es precisamente lo que queremos construir con Graviteo.

El Circuit como escenario del deporte urbano

— Cuando ve un espacio como el Circuit de Barcelona-Catalunya transformado en un gran festival de deportes urbanos, ¿qué sensación le produce?

Quizá lo soñábamos, pero hacerlo realidad parecía complicado. Hoy, gracias al apoyo de las instituciones y de Prensa Ibérica, ese proyecto se convierte en una realidad. El Circuit de Barcelona-Catalunya ofrece un escenario espectacular y unas posibilidades extraordinarias para albergar un evento de estas dimensiones.

Estamos muy ilusionados porque creemos que el público vivirá una experiencia única, diferente a todo lo que se ha visto hasta ahora en España.