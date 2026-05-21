Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Migración en IbizaAeropuerto en IbizaObras en IbizaViolencia en Ibiza
instagramlinkedin

Ciclismo

Segaert se impone por sorpresa en Novi Ligure y Eulalio sigue de rosa en el Giro

El ciclista portugués Afonso Eulalio.

El ciclista portugués Afonso Eulalio. / LUCA ZENNARO / EFE

EFE

Madrid

El belga Alec Segaert (Bahrain Victorious) ha sido el vencedor de la duodécima etapa del Giro de Italia disputada entre Imperia y Novi Ligure, de 175 km, en la que mantuvo la maglia rosa de líder su compañero de equipo portugués Afonso Eulalio.

Segaert atacó por sorpresa a 2,8 km de meta, el pelotón no reaccionó y logró presentarse en meta con unos metros de ventaja respecto a los grandes favoritos del esprint. Marcó un tiempo de 3h.53.00, por delante de su compatriota Toon Aerts y del uruguayo Guillermo Thomas Silva.

La general no sufre cambios y el portugués Eulalio mantiene un día más la maglia rosa, con una diferencia de 27 segundos sobre el danés Jonas Vingegaard (Visma) y de 1.57 respecto al neerlandés Thymen Arensman (Netcompany Ineos).

Noticias relacionadas

Este viernes la decimotercera etapa tendrá lugar entre Alessandria y Verbania, de 189 km.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los entrenadores ya coinciden: 'Caminar 1 hora 7 días a la semana con un ritmo de paseo de abuelo son 75.000 calorías al año
  2. Encuentran el cadáver de una mujer en aguas de Formentera
  3. La Justicia en Ibiza se queda sin informático: jueces, fiscales, abogados y funcionarios protestan en la sede de los juzgados
  4. El precio de un extra por aguacate en una tostada que ha dejado sin palabras a un cliente de Ibiza: 'Nunca te imaginas que te vaya a costar eso
  5. Temor a más retrasos judiciales en Ibiza: se despide el único informático que arregla ordenadores en los juzgados
  6. Los vecinos de ses Païsses y Can Bonet sienten 'pánico' ante una nueva fiesta en una discoteca de Sant Antoni, alerta el PSOE de Ibiza
  7. La Seguridad Social confirma que se adelanta la jubilación 10 años al 100 por cien y sin coeficientes reductores: los trabajadores que se pueden beneficiar de la nueva norma
  8. Atención motoristas de Ibiza: la Guardia Civil pone el foco en las dos ruedas en las carreteras pitiusas

Segaert se impone por sorpresa en Novi Ligure y Eulalio sigue de rosa en el Giro

Segaert se impone por sorpresa en Novi Ligure y Eulalio sigue de rosa en el Giro

Puedes reclamar estos cuatro nuevos juegos gratuitos ahora mismo en Steam

Puedes reclamar estos cuatro nuevos juegos gratuitos ahora mismo en Steam

SON Estrella Galicia Posidonia en Formentera: cartel secreto y solo 350 abonos para celebrar los diez años del anti-festival

SON Estrella Galicia Posidonia en Formentera: cartel secreto y solo 350 abonos para celebrar los diez años del anti-festival

Santa Eulària Ibiza Marathon supera los 1.000 inscritos en menos de 48 horas

Santa Eulària Ibiza Marathon supera los 1.000 inscritos en menos de 48 horas

Sanitas lanza en España la campaña internacional de Bupa Express Your Health sobre creatividad y salud

Sanitas lanza en España la campaña internacional de Bupa Express Your Health sobre creatividad y salud

'Star Wars: The Mandalorian and Grogu' y 'El pasajero nocturno' encabezan la cartelera en cines

'Star Wars: The Mandalorian and Grogu' y 'El pasajero nocturno' encabezan la cartelera en cines
Tracking Pixel Contents