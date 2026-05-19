Los posibles sustitutos de Xavi Pascual en el Barça de basket: Ibon Navarro, Vassilis Spanoulis...

Durante los últimos días, se ha ido encarrilando la marcha de Xavi Pascual del Barça. Una salida inesperada hace unas semanas, pero que el club esperaba en los últimos días y así se lo ha hecho saber el técnico. En un último intento de convencer a Pascual, Rafa Yuste y Joan Laporta hicieron acto de presencia en una reunión en la que se evidenciaron las claras diferencias entre ambas partes.

La segunda etapa de Pascual en el Barça ha acabado siendo un proyecto fallido, debido principalmente a la planificación deportiva. Ahora, el club blaugrana deberá dar un giro de 180 grados y buscar a un entrenador que lidere un proyecto en el que se invertirán siete millones de euros más. Además, será un verano de reconstrucción, con muchas altas y bajas.

El primer nombre, y el que más ha sonado en la última semana, es el de Ibon Navarro. Incluso se hablaba de primeros contactos con el técnico de Unicaja, tanteando su situación y su posible interés por unirse al proyecto. El técnico de Unicaja es muy bien valorado en el Barça y está más que capacitado para dar un salto a un equipo de Euroliga.

Ibon Navarro está bien posicionado si no sigue Xavi Pascual / EFE

"El club niega de manera categórica y rotunda haberse reunido con ningún otro entrenador de cara al futuro más inmediato", aseguraba el comunicado del Barça de hace unos días. Ibon Navarro tiene contrato con Unicaja hasta el año 2027, por lo que el Barça debería abonar una cláusula cercana a los 300.000 euros para liberarlo. Un poco menos de la cantidad por la que Pascual se marcha a Dubái.

Vassilis Spanoulis también es uno de los entrenadores mejor posicionados para hacerse con el banquillo culé. La leyenda del baloncesto europeo, que estuvo entrenando a Mónaco esta misma temporada, está ahora mismo sin equipo y goza de experiencia en la Euroliga, donde fue capaz de meter a su equipo en la final de la pasada Final Four.

A día de hoy, el club maneja principalmente estos dos nombres (Spanoulis e Ibon) para ser el próximo entrenador del Barça. Sin embargo, tampoco se descarta la posibilidad de que sea otro perfil, en caso de que estas opciones se compliquen o no encajen con las pretensiones de la dirección deportiva. Algunos nombres más asoman como posibles recambios, aunque la probabilidad es más baja.

¿Y apostar por Orellana?

Uno de ellos podría ser Óscar Orellana. El ayudante de Xavi Pascual en el Barça ya dirigió al equipo como interino durante unos encuentros y cambió la cara de la sección tras la marcha de Peñarroya. Ganó todos los partidos que disputó y sería una apuesta de la casa, del mismo modo que se hizo con Pascual en su momento cuando todavía no era reconocido.

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Otros entrenadores libres en el mercado son Zeljko Obradovic, que además cuenta con residencia en Cataluña. Tras despedirse de Partizan, no cerró la puerta a volver a entrenar: "En junio hablaré conmigo mismo. Si me decido a hacerlo, significará que he encontrado la motivación. La motivación es lo que nos impulsa a todos, independientemente de la profesión", desveló. ¿Quién sustituirá a Xavi Pascual? ¿Y quién os gustaría como sustituto?