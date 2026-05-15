Pulso total de Mbappé al Madrid: "Me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla"

Con todo lo que ha pasado en el Real Madrid estas últimas semanas y resulta que la gran bomba todavía estaba por estallar. Tras un partido en el que el Santiago Bernabéu señaló directamente a Kylian Mbappé con una pitada, el delantero francés tomó la decisión de salir a hablar ante los medios de comunicación. Él solo, sin que pareciera algo consensuado con el club, se dedicó a defender su figura lanzando varios ataques a Arbeloa y al club.

Durante el encuentro, la actitud del '10' de los blancos llamó mucho la atención. Sus risas en el banquillo y cuando saltó al césped no hicieron más que alimentar la ira de un público que no era capaz de entender la actitud de su estrella. Mbappé se dedicó a hacer su partido, siempre con una sonrisa, sin tener en cuenta que estaba desatando un verdadero incendio.

Mbappé no se quedó con las risas en el terreno de juego. El francés tenía ganas de hablar tras unas semanas muy convulsas y se notó. Salió del estadio para plantarse ante la prensa y dar una mini rueda de prensa, algo nada habitual en los jugadores blancos esta temporada. El Madrid no suele ofrecer jugadores en zona mixta. Mbappé quería hablar y dejar algunas frases para la historia.

"Para mí fue una pena no jugar el Clásico. Me encanta jugar contra el Barça, siempre marco goles ante ellos. ¿Los pitos? No podemos cambiar las opiniones, son maneras de expresar tu opinión. No lo podemos cambiar. Es algo normal en la vida de un jugador famoso como yo. Es una opinión de la gente, no hay que tomarlo personal, nadie va a morir esta noche", empezó señalando el atacante.

El pulso fue también dirigido a Álvaro Arbeloa, con el que no ocultó su enfado: “Hoy no he jugado porque el míster me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla. Detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. Estoy bien, yo estaba para ser titular. Pregúntale al míster. Me ha dicho que soy el cuarto delantero. Prefiero hablar aquí, se que muchos no hablan. Prefiero hablar yo de mi boca"”. "No tengo ningún problema con Arbeloa. Hay que aceptar la decisión del entrenador. Tengo que trabajar para ser mejor que Mastantuono, Vinicius y Gonzalo", añadió posteriormente.

La cosa no quedó ahí, Mbappé también se empeñó en aclarar lo que había sucedido con él en las últimas semanas, incluyendo sus vacaciones en plena crisis deportiva. "Tenía la autorización del club para no estar en Madrid durante mi lesión. No era el único jugador que no estaba en Madrid. Hay que aceptar las cosas y cambiar la situación", afirmó ante los medios. "¿Vacaciones? Tú no sabes si me fui de vacaciones", le respondió directamente a un periodista.

Por si fuera poco, Mbappé también quiso resaltar lo importante que había sido el cambio de Xabi Alonso a Arbeloa: "Duele mucho no ganar nada. Tengo la idea que teníamos una estructura de juego y la hemos perdido. Tenemos que aprender y aceptar las críticas. ¿La salida de Xabi? No es mi responsabilidad. Hay que defender al club de la mejor manera posible. Hablo de lo que veo en el campo. Tengo una gran relación con Xabi. Va a ser un gran entrenador, pero es el pasado. Tenemos que mirar adelante".

Eso sí, el '10' de los blancos defendió a Florentino: "El presi es el mejor presi del mundo. El mejor de la historia del Madrid. Tenemos la suerte de tenerle. Es un poco difícil el tratamiento que ha tenido de la gente, con todo lo que ha hecho. Es normal que la gente dé una opinión, pero no tienen que olvidar todo lo que ha hecho el presi para el club. Es una leyenda y un honor tenerle".

"¿El diagnóstico de la rodilla? El Madrid nunca se equivoca. Mi relación con el club es perfecta y tenemos comunicación. Es el mejor club del mundo y nunca se equivoca. Lo que me duele más es que la gente piensa que no quería jugar. Luego decían que yo jugaba 90 minutos en Copa y que no tenía sentido y luego perdimos contra un rival del mismo nivel y después cuando me lesiono dicen que no quiero jugar. ¿Entonces quiero jugar o no?", dijo dejando un 'palo' a la afición.

Los zascas no cesaron: "No miro la rueda de prensa del míster a ver qué dice. Tengo la tele francesa, no la española en casa. No veo lo que ha dicho". Sobre la pelea entre Tchouameni y Fede Valverde, fue muy claro: "Yo no estaba, no puedo confirmar si ha pasado. Salí sin saber qué ha pasado. Estaba lesionado y no estaba con el equipo. Tengo la misma información que tú".

"Estoy muy feliz. Mi única responsabilidad es de jugar bien. Yo siempre voy a marcar goles, es lo que hago mejor. Es muy fácil, podemos coger un camino o otro. Miras los títulos y no hemos ganado. Todos tenemos la responsabilidad. Teníamos la oportunidad de hacer algo mejor", concluyó el atacante en una sorprendente aparición.

Arbeloa: "No he dicho semejante frase"

Poco después de las palabras del internacional francés, Álvaro Arbeloa afirmó en rueda de prensa que no dijo a Mbappé que es el cuarto delantero del equipo y aseguró que mientras él sea el dueño del banquillo del conjunto blanco, decidirá las alineaciones.

Arbeloa, contestó a su jugador: "Está claro que si no le pongo no puede jugar. Soy entrenador y decido quién juega y quién no. He hablado con Mbappé antes del partido y no sé qué ha podido interpretar. Alguien que hace cuatro días no ha jugado, hoy no podía empezar. No era un partido a vida o muerte. Seguro que el domingo va a ser el primer delantero, como le he dicho y siete días después seguro que se lo vuelve a ganar", dijo.

"No tengo ningún problema con nadie, decido quién juega y quién no juega. Puedo entender que no esté contento por no jugar, pero es una decisión basada en las circunstancias. Ya me gustaría tener cuatro delanteros. No sé qué decir. Pero ni tengo cuatro delanteros ni he dicho semejante frase. No me habrá entendido bien. No sé muy bien qué decir", agregó.

Sobre las palabras de Mbappé en las que dijo que el Real Madrid tenía una estructura en la primera parte de la temporada, indicó que le parece "muy bien" que su jugador razone de ese modo y destacó que probablemente piense así porque "marcó más goles" en esa época.