El departamento legal del Barça estudia las acusaciones de Florentino por el caso Negreira

La delirante rueda de prensa pronunciada por Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, en la que anunció que convoca elecciones para las que él mismo se presentará, podría tener consecuencias legales. Al menos, eso está valorando el Fútbol Club Barcelona después de que el máximo mandatario blanco acusara a la entidad azulgrana por el caso Negreira.

"Nuestro departamento legal está estudiando detenidamente sus manifestaciones y acusaciones. En estos momentos se están analizando las mismas y valorando los próximos pasos a seguir. Cuando se considere oportuno, se informará adecuadamente de los posicionamientos y decisiones que se tomen", informaron fuentes oficiales del Barcelona.

Florentino Pérez, mientras señalaba a periodistas por, presuntamente, querer "apropiarse" del Real Madrid y denunciaba algo así como una confabulación en su contra, volvió a sacar el espantajo del caso Negreira. Y lo hizo anunciando que ha promovido, "durante los dos últimos años", un dossier que remitirá a la UEFA "de más de 600 páginas" para intentar demostrar que el club azulgrana incurrió en corrupción deportiva por haber pagado por unos informes a José María Enríquez Negreira, quien fuera número dos de los árbitros españoles.

"A ver si la UEFA mete mano"

"Nos enfrentamos al caso Negreira, un escándalo que todavía no se ha resuelto. No hay precedente en el fútbol mundial y el presidente del CTA dice que lo tenemos que olvidar. Pero cómo lo vamos a olvidar... A ver si la UEFA mete mano, que la va a meter. Ha habido una corrupción pagada durante 20 años. He venido a luchar, no a que los árbitros se enriquezcan con el dinero del Barcelona. Es el caso más grave de corrupción de la historia del fútbol", acusó Florentino.

"Sólo he ganado siete Copas de Europa y siete Ligas, que podían haber sido 14. Pero me las han robado", abundó Florentino, que señaló sin complejos al Barça: "No nos podíamos imaginar que el jefe de los árbitros repartiera dinero del Barcelona durante dos décadas (...). No se le pasa a nadie por la cabeza en el mundo pagar a los árbitros. Es inconcebible. Los socios del Madrid están conmigo en mi guerra contra [el caso] Negreira. El Barça siempre sale beneficiado".

Florentino Pérez, desde que murió el proyecto de la Superliga en el que había tenido al presidente azulgrana Joan Laporta como gran aliado, procuró intensificar sus ataques contra la entidad azulgrana por el caso Negreira. De hecho, ya nunca acude al palco azulgrana en los clásicos (tampoco en el pasado domingo, en el que el Barça conquistó la Liga) y está intentando que el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, sea su aliado en la cruzada contra el Barça después de haber enterrado su sueño de la Superliga.