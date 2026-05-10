LaLiga EA Sports
El Oviedo empata ante el Getafe pese a quedarse con nueve, pero queda virtualmente descendido
Si el Girona no pierde este lunes ante el Rayo, los carbayones quedarán matemáticamente relegados a Segunda División
EFE
Oviedo
El Real Oviedo, que acabó con nueve por las expulsiones de Javi López y Kwasi Sibo y está a un paso del descenso, y el Getafe empataron este domingo sin goles en un partido de la trigésima quinta jornada de LaLiga EA Sports jugado en el estadio Carlos Tartiere.
El Oviedo, colista, encadena su cuarto partido consecutivo sin ganar, lo que lo acerca aun más al descenso, que se consumará este lunes si el Girona no pierde con el Rayo, mientras que el Getafe, que ha sumado un punto tras haber caído sucesivamente ante Barcelona y Rayo, sigue séptimo y todavía en Europa.
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