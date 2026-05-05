La hora de Julián Álvarez en un Atlético en busca de su cuarta final de Champions

En el Atlético de Madrid hay quien todavía, dos años después, se frota los ojos. Quizá baste con recordar las incrédulas reacciones que se sucedieron cuando se conoció que el club rojiblanco había señalado a Julián Álvarez como su gran objetivo para aquel verano, el de 2024. La Araña era ya un futbolista consolidado en nómina de uno de los grandes transatlánticos del continente, el Manchester City, autor de 18 goles en la temporada anterior, pese a no ser indiscutible en los planes de Guardiola. ¿Cómo iba el Atlético a ficharle al City un jugador en crecimiento, de apenas 23 años, con esos números?

La insistencia de Simeone, su capacidad de persuasión y la convicción del chico de que Haaland era un tapón para su desarrollo en Mánchester contribuyeron a hacer realidad un fichaje mayúsculo, valorado en cerca de 90 millones de euros entre pagos fijos y variables, un desembolso solo superado por Joao Félix (120 'kilos') en la historia de la entidad rojiblanca.

Simeone y Julián Álvarez. / Juanjo Martín / EFE

Adaptación rápida al método del Cholo

El recuerdo del fiasco del portugués, precisamente, perturbaba al Atlético. Pero la historia de Julián, los hechos como testigos, ha sido muy diferente. El delantero argentino acortó al máximo el periodo de adaptación que tienen la mayoría de futbolistas cuando se sumergen en los métodos de Simeone. Con altos y bajos en su rendimiento, su jerarquía ha sido incuestionable casi desde el primer día. Un proceso que desemboca en la histórica cifra que afrontan los colchoneros esta noche en el Emirates Stadium.

Diez años después de su tercer y último intento, el Atlético se encuentra a un solo gol de la final de la Champions. El empate a uno del Metropolitano deja todo abierto frente a un Arsenal que ha ido de más a menos esta temporada y que trata de compatibilizar su anhelo europeo con la feroz batalla con la Premier con el Manchester City.

Julián Álvarez, tras su lesión de hace seis días. / AFP7 vía Europa Press

Gol y lesión en el tobillo

Fue precisamente Julián quien, de penalti, anotó el único gol rojiblanco en el partido de ida. De ese choque de hace seis días se marchó lesionado, con su tobillo torsionado, pero su presencia en el Emirates está fuera de toda duda. "Están mejor, por la mañana decidiremos quiénes juegan", dijo Simeone, académico, sobre el argentino, Sorloth y Giuliano, todos ellos tocados.

El punta cordobés suma 20 goles y nueve asistencias esta temporada. Sus registros están por debajo de los que sumó en su primera temporada en Madrid (29+8), pero en Champions está brillando con un rendimiento extraordinario: acumula 10 goles y cuatro asistencias en 14 partidos. Es decir, participa en un gol por partido. En la tabla de anotadores, solo Mbappé (15) y Kane (13) se sitúan por delante de él.

No juega en Liga desde marzo

La Liga, de la que el Atlético dimitió hace meses, lastra sus cifras. Entre otras cosas, porque Simeone lo mantiene en la reserva. Desde el 8 de febrero, su único partido como titular en el campeonato doméstico fue el derbi del Bernabéu del 22 de marzo. Y desde entonces, hace ya mes y medio, el delantero argentino no ha disputado ni un solo minuto en los cinco compromisos ligueros que ha afrontado el Atlético, incrustados todos ellos entre la final de Copa y las dos últimas eliminatorias de Champions.

Julián Álvarez celebra su gol contra el Arsenal. / AFP7 vía Europa Press

Su nombre suena como futurible para el Barça y también para su rival de esta noche, el Arsenal. Pese a que tiene una cláusula de 500 millones y contrato hasta 2030, el Atlético ya se plantea una renovación al alza para espantar amenazas exteriores. La ya confirmada marcha de Griezmann a la MLS multiplica la importancia de Julián en el equipo.

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"Esperamos al Julián de este tipo de partidos. Él conoce muy bien el fútbol inglés, tuvo un partido muy bueno en la ida y esperamos que mañana pueda responder de la manera que pida el partido", indicó su entrenador, de nuevo agarrado al libreto de los tópicos del que no quiere escapar. Por mucho que ante sí tenga la oportunidad de jugar una nueva final de Champions, la cuarta de la historia de la entidad.