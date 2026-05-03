FÓRMULA 1 | GP DE MIAMI
La FIA estudia cambiar el horario de la carrera en Miami
La previsión de tormentas eléctricas en Miami genera dudas, ya que la legislación de Florida obliga a suspender la actividad deportiva en estos casos. La FIA y la F1 se reunirán en las próximas horas para plantear un cambio de horario de la carrera de este domingo, que se adelantaría
La FIA debatirá esta noche si es necesario modificar la hora de inicio del Gran Premio de Miami, en función de las últimas previsiones meteorológicas. Se esperan lluvias intensas y tormentas eléctricas para el domingo, lo que podría hacer necesario anticipar la hora de inicio de la salida.
Según el plan inicial, el GP de Miami comenzará a las 16.00 horas locales (22:00 horas en España) pero tras la sesión de clasificación se han previsto dos reuniones para decidir si esa franja horaria podría variar para esquivar las peores condiciones climatológicas que se esperan mañana.
En primer lugar, la FIA pedirá la actualización de los pronósticos meteorológicos, tras lo cual se celebrará una reunión con Liberty y los representantes de los equipos. Además se tendrá en cuenta la posibilidad de cambiar las carreras de Porsche Cup y F2, también en programa inicial del fin se semana.
Según la legislación del estado de Florida, si se detectan relámpagos en un radio de 8 millas del circuito, el evento debe suspenderse y los asistentes deben buscar refugio. Los aficionados pueden hacerlo en el Hard Rock Stadium, los comisarios en autobuses y los miembros de los equipos, en los garajes.
En este contexto habría que esperar treinta minutos y reanudar la actividad solo cuando no haya habido relámpagos durante media hora.
- Fallece a los 56 años Josefa Ferrer Juan, Pepi, dueña de las jugueterías Al·lots de Ibiza
- Las incógnitas del apuñalamiento en Platja d’en Bossa: continúa la búsqueda de la Guardia Civil en Ibiza
- Francesco Sessa, el italiano asesinado en Platja d’en Bossa que trabajaba como pizzero en Ibiza
- Santa Eulària declara la construcción de viviendas de precio limitado en Puig d'en Valls de especial interés: 'Ya no hay quien viva en este municipio
- Sorpresa entre los bañistas de la zona de es Canar
- La Aemet alerta de tormentas en Ibiza y Formentera a partir del domingo del puente de mayo
- Espectacular y peligrosa persecución de una patera en Ibiza: los dos patrones acaban en la cárcel tras poner en riesgo la vida de siete menores
- Llama la atención: La muerte por apuñalamiento en plena calle de Ibiza de un italiano