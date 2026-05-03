OFERTA DÍA DE LA MADRE
Fútbol
Alex Ferguson, hospitalizado antes del Manchester United-Liverpool
El técnico escocés fue trasladado en ambulancia, y por el momento, no se han facilitado más detalles sobre su estado
EFE
Londres
El exentrenador del Manchester United Alex Ferguson fue trasladado este domingo a un hospital tras encontrarse indispuesto en el estadio Old Trafford poco antes del encuentro entre los 'Diablos Rojos' y el Liverpool, informaron medios locales.
El técnico escocés, que dirigió al Manchester United durante 27 años y que suele presenciar los partidos desde el palco del estadio, fue trasladado en ambulancia, y por el momento, no se han facilitado más detalles sobre su estado.
Ferguson, de 84 años, fue visto horas antes del inicio del encuentro compartiendo con invitados en las instalaciones del club.
El técnico ya sufrió en 2018 una hemorragia cerebral que puso en serio riesgo su vida, aunque logró recuperarse.
- Fallece a los 56 años Josefa Ferrer Juan, Pepi, dueña de las jugueterías Al·lots de Ibiza
- Primer día de tetris de coches en una playa paradisiaca de Ibiza: «Si ya está así ahora, no nos lo imaginamos en verano»
- A disposición judicial el detenido por el apuñalamiento mortal en Ibiza
- Sorpresa entre los bañistas de la zona de es Canar
- La Aemet advierte de lluvias y descenso de temperaturas en la semana de la feria Ibiza Medieval
- La jueza envía a prisión sin fianza al detenido por el apuñalamiento mortal en Ibiza
- A la venta un ático en Ibiza con unas vistas de 360 grados 'que quitan el aliento
- Opiniones para todos los gustos sobre las obras de reforma en el casco antiguo de Ibiza