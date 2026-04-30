De la Fuente: “Hay jugadores que pueden llegar justos y ser decisivos en eliminatorias como pasó con Olmo en la Eurocopa"

La lesión de Lamine Yamal concentra todas las miradas en la actualidad de la selección española. Su nombre, aunque no se explicite, está en el debte. El seleccionador Luis de la Fuente participó en un coloquio en la clinica CEMTRO donde se le preguntó sobre la disponibilidad del jugador. Ante la presencia del Dr. Celada, médico de la selección y del Atlético, se limitó a esbozar una sonrisa.

Luis de la Fuente lo explicó sin personalizar, pero dejando entrever el enfoque: “En una convocatoria contemplamos todos los escenarios. Si vas ganando, si vas perdiendo, si el rival se queda con diez… Hay jugadores que te pueden aportar 20 minutos y eso también tiene un valor enorme”. Una reflexión que encaja con perfiles que llegan entre algodones a grandes torneos.

El precedente más cercano es el de Dani Olmo. “Olmo llegó lesionado, estuvimos a punto de descartarle, pero luego fue decisivo en la Eurocopa”, recordó el seleccionador. Un caso que sirve para entender el matiz: no siempre se trata de tener al jugador desde el primer partido, sino de calibrar su impacto en momentos concretos. “Hay futbolistas que igual no pueden darte 50 o 60 minutos, pero sí 20 muy buenos. Y eso puede ser diferencial”.

Esa idea abre la puerta a una gestión más flexible en torneos cortos. No es tanto una cuenta atrás como una planificación por fases. De la Fuente no lo esconde: “Nuestra prioridad es llegar con el mejor equipo posible al momento decisivo”. Y eso, en competiciones con cruces directos, puede significar esperar.

Desde el área médica, el enfoque tiene respaldo. Óscar Celada, doctor de la selección, insiste en que el problema no es solo la lesión, sino el regreso: “Una cosa es recuperarse y otra recuperar el máximo rendimiento. El mayor riesgo cuando un jugador vuelve es tener otra lesión”. En un calendario extremo, la prudencia se convierte en una herramienta competitiva. “El ritmo es tan alto, con partidos cada tres o cuatro días, que es imposible que no haya roturas”, admite.

La clave está en el seguimiento. “Mantenemos una comunicación constante con los clubes. No se trata solo de un informe puntual, sino de ver cómo evoluciona el jugador día a día. Con esa información se toman decisiones”, explica Celada. Porque cada caso es distinto, y cada cuerpo responde de una manera.

Ahí entra en juego el diagnóstico más complejo: el del propio futbolista. Isabel Guillén lo resume con claridad: “Cuando un jugador sale de una lesión no está siempre al cien por cien. Y no es fácil de valorar, ni para el médico, ni para el entrenador ni para el propio jugador”. El gran problema es que el entrenamiento no replica el partido. “Puedes hacer fisio, sentirte bien, pero competir es otra cosa. Ni ellos mismos saben realmente cómo están hasta que juegan”.

El momento crítico llega en la exigencia real. “Si haces carrera continua no pasa nada, pero en un cambio de ritmo es cuando te lesionas”, explica Guillén, que añade otro factor determinante: la fatiga. “Incluso en el minuto cinco de partido el futbolista puede estar fatigado. Muchas lesiones vienen de esa exigencia extrema, de acciones explosivas”.

Ese contexto convierte cada decisión en un equilibrio entre riesgo y rendimiento. De la Fuente lo amplía con una visión global: “El fútbol es una actividad de máximo riesgo. Es un deporte de máxima tensión y muchas veces no se es consciente de lo que supone a nivel físico”. Y señala también el calendario como condicionante estructural: “Es el que es. Hay plantillas largas que permiten rotar, pero todos estamos al límite”.

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En ese límite aparece otro factor clave: la mentalidad. “El futbolista siempre quiere estar, incluso cuando no está al cien por cien”, reconoce el seleccionador. Una dinámica que también observa Celada desde dentro: “A veces lo detectas por detalles. Un jugador que nunca pide nada y de repente solicita medicación… son señales. Incluso pueden ocultar sensaciones porque quieren jugar”. Por eso, la gestión no es solo física. También es colectiva. “No son decisiones caprichosas, están razonadas”, insiste De la Fuente. Y deja una idea que define su modelo: “Esto va de equipo. De entender qué necesita el grupo en cada momento”.