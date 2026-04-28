Shai eclipsa a los Suns y espera a LeBron en semis: "He estado analizando sus fortalezas y debilidades"

Mientras en la cima del Este se libra una guerra encarnizada por avanzar a semifinales de conferencia, en Oklahoma City ya celebran con escobas. Los Thunder han barrido a los Pheonix Suns, firmando un contundente 4-0 en primera ronda por tercer año consecutivo, una serie dominada de principio a fin, que culminó en Arizona con un triunfo visitante por 131-122, el más ajustado de los cuatro partidos. Shai Gilgeous-Alexander eclipsó a Devin Booker, Jalen Green y Dillon Brooks para continuar su marcha triunfal hacia la revalidación del título. Mientras tanto, LeBron James y los Lakers buscan cerrar una ventaja de 3-1 sobre los Houston Rockets este miércoles para citarse con los vigentes campeones.

El primer equipo en avanzar a segunda ronda no podía ser otro que el mejor de la temporada regular. Los Thunder ganaron 64 partidos y ahora están a 12 victorias más de volver a destapar el champán en junio. SGA promedió 34 puntos y 8 asistencias por partido, y aseguró que ya está estudiando su siguiente presa: "He estado viendo la serie entre Lakers y Houston, observando a ambos equipos, analizando sus fortalezas y debilidades". El candidato a repetir MVP no sintió la ausencia de su copiloto Jalen Wlliams, lesionado del isquio en el segundo partido. En su lugar brilló Ajay Mitchell, el base zurdo de segundo año que firmó su mejor actuación de playoffs en el último encuentro con 22 puntos y 6 asistencias. Dominó la pintura el tándem formado por Isaiah Hartensein y Chet Holmgren, imperiales frente a una rotación de pívot muy floja de los Suns, acentuada por la baja de Mark Williams.

Dominio atronador

En su línea habitual, Lu Dort no pasó de los 10 puntos en ningún partido, pero volvió a demostrar su capacidad para frenar a su rival en la marca personal, aunque no escapó la polémica como también es costumbre al zancadillear a Booker en el tercer partido. El escolta de los Suns salió ileso de ese accidente, y a pesar de promediar solamente 21 puntos y 4 asistencias por partido, no le guardó rencor y reconoció el dominio atronador de los Thunder, empezando por su líder Shai: "Es el MVP de la liga, y eso se combina con jugadores que conocen sus roles, algunos veteranos experimentados, y son incansables. Con esa química, la comunicación, están al 100%. Y cuando entran los suplentes, mejoran. Son como refuerzos, no suplentes. Tienen todas las respuestas".

Devin Booker y Shai Gilgeous-Alexander durante el cuarto partido de la serie. / CHRISTIAN PETERSEN / Getty Images via AFP

La fórmula del éxito de los Thunder es clara, pero difícil de replicar, y gran parte del mérito se atribuye a Sam Presti, el arquitecto que trabaja en las oficinas y que hizo renacer a una franquicia en tiempo récord para colocarla a una altura que nunca había alcanzado. El gerente general de 48 años estuvo al mando en la transición de Seattle Supersonics a Oklahoma City Thunder tras entrar en 2007, y en 2012 su equipo llegó a las Finales. Cuando esa época terminó, los Thunder solo tardaron tres años en regresar a playoffs, y en dos temporadas levantaron el primer título de su corta historia. No solo han conseguido conquistar el olimpo de la NBA, sino que están posicionados para establecer una dinastía en el próximo lustro.

Sol naciente

La otra cara de la moneda en este duelo no deja a un equipo sobre la lona, sino un grupo cohesionado que amenaza con hacer ruido en el futuro cercano. Dillon Brooks, que jugó 41 minutos y anotó 23 puntos en 10/19 tiros, defendió el proyecto de los Phoenix Suns a pesar de caer eliminados sin ganar un solo partido: "Se suponía que éramos el hazmerreír, un equipo perdedor, según todos los medios y quienquiera que lo dijera. Demostramos que muchos estaban equivocados, y eso fue simplemente porque teníamos corazón. Nos unimos, jugamos juntos y creímos los unos en los otros. Así que, aunque duele que te barra en los playoffs un gran equipo, eso no va en contra de nuestra temporada ni de lo que estamos construyendo aquí."

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Shai Gilgeous-Alexander y Dillon Brooks al final del cuarto partido. / CHRISTIAN PETERSEN / Getty Images via AFP

El resultado de esta eliminatoria era de esperar, aunque hay que olvidar como llegaron hasta aquí los Suns. Tras dos años sin superar una ronda de playoffs con Kevin Durant, traspasaron al MVP de las Finales de 2017 y 2018 por Brooks y Green el pasado verano, y contrataron a Jordan Ott para reconstruir un equipo que en 2021 se quedó a dos triunfos del anillo, pero que desde entonces solo han ganado dos primeras rondas de playoffs, en 2022 y 2023. Mientras que Brooks dio un salto sustancial, elevando sus números de anotación en hasta seis puntos a sus 30 años, Green solo figuró en 32 partidos, aunque fue clave en la victoria frente a Golden State Warriors de Play-In, anotando 36 puntos con un espectacular 70% de acierto. En playoffs, Brooks promedió 26 puntos por los 22 de Green, más que los 21 de Booker. Un esfuerzo admirable pero insuficiente contra los Thunder de Shai, intratables en este primer y único sweep (4-0) de la primera ronda de playoffs de la NBA 2025/26.