Madrid irrumpe en la Fórmula 1 con las entradas más caras de Europa

La Fórmula 1 aterrizará este curso en Madrid 45 años después, aunque un escenario completamente distinto. Ya no será el histórico Circuito de Jarama el encargado de acoger las carreras, sino que lo hará Madring, el trazado en construcción en la zona del IFEMA que para finales de mayo, concretamente el día 25, ya estará finalizado. Así lo confirmó horas atrás el presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos, quien también advirtió que la cita ya roza casi ell lleno... pese al elevado coste de las entradas.

Será el fin de semana del 11 al 13 de septiembre cuando 'El Gran Circo' regrese a la capital española tras más de cuatro décadas. Desde IFEMA confirman que las obras se terminarán a finales de mayo y que las gradas comenzarán a instalarse el 1 de junio, misma fecha que se prevee para que también comiencen a ultimarse las zonas de hospitality.

Las obras, prácticamente listas

Unas obras que avanzan a buen ritmo para poder llegar a tiempo a la cita y que despejan los rumores sobre un posible retraso. Además, se espera que roce el "sold out técnico", tal y como reveló el lunes el presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos, durante una rueda de prensa tras aprobar los resultados económicos y de actividad de 2025 en la Junta Rectora.

Apuntó De los Mazos que el 97% de las entradas que se han puesto a la venta ya se han vendido, lo que se traduce en más de 90.000 localidades. Una gran expectación por el nuevo GP de España pese al elevado coste que tienen las entradas. Y es que, mientras que otros grandes premios de Europa rozan la media de 230 euro por entrada, Madrid ha diseñado una "experiencia" que se traduce en 600 euros de media.

Tal y como se especificó en la rueda de prensa, Ifema consolidó el ejercicio de 2025 una facturación de 216,8 millones de euros y se espera que esta cifra no haga más que incrementar con el aterrizaje de la Fórmula 1. Este modelo de ventas permitirá que la inversión de construir el trazado y albergaar un GP de estas magnitudes sea rentable en apenas cuatro o cinco años, frente a la media de siete que rodea el sector.

La inestabilidad y la cancelación de las citas en Oriente Medio han provocado que aficionados e inversores miren a otros Grandes Premios. "Los que antes iban a Oriente Medio, ahora quieren venir a Madrid. La expectación es máxima", aseguraba José Vicente de los Mozos.

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En cuanto al circuito y gran premio madrileño, contará con 5,4 kilómetros, 22 curvas y 57 vueltas. Será un trazado rápido, técnico y con secciones muy complejas, como la curva Monumental. Esta será una de las más bestias del calendario de Fórmula 1, con 620 metros de longitud y un peralte con inclinaciones laterales de entre el 18% y el 25% en su punto más extremo. Sin duda, un gran reto para los 22 pilotos de la parrilla actual de Fórmula 1.