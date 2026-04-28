Madrid tendrá el partido por el que suspiraba: el fenómeno Jódar desafía a Sinner en cuartos de final

La batalla entre el monstruo definitivo y la nueva joya de la corona del tenis español ya está aquí. Jannik Sinnercontra Rafa Jódar en la pista central de la Caja Mágica. Todavía en cuartos de final, pero es sin duda el partido por el que suspiraba el Mutua Madrid Open desde el momento en que se conocieron las renuncias del veterano Novak Djokovic y el lesionado Carlos Alcaraz.

Sin el murciano en liza, el adolescente tenista de Leganés acapara todas las miradas. La mayoría de ellas, cargadas de asombro por la violenta irrupción en el circuito de este chico de 19 años entrenado por su padre, también llamado Rafael. En octavos de final, en la pista central, ejerciendo esta vez de favorito, derribó en dos sets (7-5 y 6-0 en 1h.18) al checo Vit Kopriva (66º). Lo de este miércoles frente a Sinner, a partir de las 16.00 horas, en el partido más importante y desafiante de su recién estrenada carrera profesional, será otra historia.

El tenista español Rafel Jódar devuelve una bola al tenista checo Vít Kopřiva, durante el partido de octavos de final del Abierto de Madrid, este martes en la Caja Mágica de la capital. / Chema Moya / EFE

Sinner elogia a Jódar

"Va a ser un gran partido, Jannik es un gran jugador. Es momento para recuperarse bien y preparar el partido de mañana, en el que espero que la gente me esté apoyando", acertó a decir sobre la pista, académico a más no poder, el chico, todavía con la arcilla agarrada en sus zapatillas.

"No será la única vez que nos enfrentemos, esa es mi sensación", vaticinó a modo de elogio Sinner antes de conocer el resultado del partido del español. "Golpea la bola muy limpio, tiene una potencia muy fácil. Me gusta su mentalidad, es bastante tranquilo y parece muy humilde. Va a ser un gran jugador en el futuro, ya lo está demostrando", había dicho anteriormente, sobre un Jódar al que quiso ver en directo en la Caja Mágica en su duelo contra De Miñaur.

6-0 de Jódar en el segundo set

Llega Jódar al partido de su vida tras ganar a Kopriva, un prototípico tenista checo, mucho más consistente que brillante, cuya cima en torneos de primer rango eran estos octavos de final, sin títulos fuera del circuito Challenger en el que sí es un habitual. Un rival, en definitiva, muy por debajo del nivel de los dos anteriores víctimas de Jódar, Alex de Miñaur (8º) y Joao Fonseca (31º).

Al principio, no anduvo tan fino como hasta ahora el madrileño en el primer set, especialmente con el resto, pero a partir del 5-5 todo fue cuesta abajo para él, desfondado psicológicamente el checo. Ya no ganó más juegos Kopriva, enlazando un enardecido Jódar ocho seguidos para cerrar el partido ganando en blanco el segundo set. Toda una declaración de intenciones para el mayúsculo desafío que le aguarda el miércoles.

Jannik Sinner, tras su victoria frente a Cameron Norrie en Madrid. / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

Sinner desarbola a Norrie

Unas horas antes, el número uno del mundo había despachado con solvencia a Cameron Norrie (23º). El zurdo de Johannesburgo pagó un mal primer set en el que fue arrollado por la poderosa derecha de su oponente. Mejoró ostensiblemente su tenis en el segundo, pero Sinner gestionó su ventaja en el partido hasta romper el set en sexto juego al resto y atar el duelo en dos mangas (6-2 y 7-5).

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De nuevo, una victoria clara para el genio de San Cándido, que suma seis sets consecutivos ganados en la Caja Mágica tras estrenarse cediendo uno ante Benjamin Bonzi. Nadie ha podido inquietarle de verdad hasta ahora. Son ya 25 victorias consecutivas en Masters 1000. Nadie le ha logrado derrotar en París, Indian Wells, Miami, Montecarlo y, hasta ahora al menos, Madrid. Le toca ahora a Jódar intentarlo.