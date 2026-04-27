Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Motorista heridoCondena compraventaCementerio animalesApellidos de Ibiza y Formentera
instagramlinkedin

LaLiga EA Sports

Espanyol y Levante firman un empate que no deja contentos a ninguno de los dos

El portero Dmitrovic salvó una ocasión clarísima con un disparo lejano de Carlos Álvarez en el último minuto

Los pericos siguen sin ganar en todo lo que va de 2026, pero se mantienen cinco puntos por encima del descenso

Espanyol - Levante.

Espanyol - Levante. / EP

EFE

Barcelona

El Espanyol y el Levante no pudieron pasar del empate en el RCDE Stadium y alargan, especialmente el cuadro granota, en puestos de descenso, su incertidumbre respecto a su futuro en Primera División.

El choque no tuvo brillo ni dejó satisfechos a ninguno de los dos equipos. Toda la emoción se concentró en el final con un mano a mano de Etta Eyong ante Dmitrovic, una réplica de Roberto Fernández y un disparo al palo de Carlos Álvarez.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents