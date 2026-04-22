LaLiga
Lamine Yamal se lesiona al marcar el gol del Barça
El Barça-Celta se ha detenido durante 17 minutos por una indisposición de un espectador en el mismo momento
La buena noticia del gol del Barça que significaba el 1-0 del partido ante el Celta ha comportado una mala noticia. Pésima noticia. Lamine Yamal se ha lesionado al ejecutar el penalti. Acto seguido, el joven delantero se ha tumbado en el suelo y sus compañeros han pedido su sustitución.
La lesión de Lamine Yamal ha causado impacto porque, inmediatamente, el partido se ha detenido por otro motivo. Mientras el futbolista era atendido, médicos y asistentes del Barça y el Celta han atravesado el campo corriendo hacia la grada de Lateral, donde habían saltado las alarmas. Los aficionados reclamaron la atención del personal de seguridad y de los jugadores del Celta más cercanos, ya que una persona se ha sentido indispuesta.
El incidente se ha producido en el pasillo central que coincide con la línea del centro del campo. El árbitro ha detenido el juego mientras se atendía al espectador. Lamine Yamal, tras ser atendido, se ha marchado a los vestuarios. Con el partido parado, Roony Bardghji ha tenido tiempo de calentar en la banda para saltar al césped ya preparado.
Lamine Yamal parece tener una lesión muscular. El movimiento forzado de la pierna izquierda al ejecutar el penalti le ha llevado a tumbarse al suelo mientras se llevaba la mano a la parte posterior de la pierna.
La del joven extremo ha sido la segunda lesión que ha sufrido el Barça en el primer tiempo. Antes ya había tenido que ser sustituido por João Cancelo en el minuto 23. Le reemplazó Alejandro Balde.
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