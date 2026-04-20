La FIA anuncia consenso en los cambios de reglamentación de la F1

Hay acuerdo en la Fórmula 1. Después de varias reuniones para debatir las propuestas técnicas para modificar el nuevo y polémico reglamento que ha entrado en vigor este 2026, los jefes de equipo, junto con la FIA y la FOM han aprobado por unanimidad una serie de cambios que entrarán en vigor a partir del GP de Miami (del 1 al 3 de mayo), la próxima cita del calendario tras el obligado parón, con alguna expeción.

Este lunes Nikolas Tombazis, director técnico de la FIA, junto a los Team principal de todos los equipos, los CEOs de los Fabricantes de Unidades de Potencia y la FOM mantuvieron una reunión telemática donde se tomaron varias decisiones.

Según informó la FIA, las propuestas finales presentadas durante la reunión "fueron el resultado de una serie de consultas celebradas durante las últimas semanas entre la FIA, los representantes técnicos y las numerosas aportaciones de los pilotos de F1" y se basaron en los datos recopilados durante los tres primeros Grandes Premios del curso.

Estas son las propuestas ratificadas durante la reunión y que entrarán en vigor en el GP de Miami, a excepción de los cambios en la salida de la carrera, que se probarán en la prueba estadounidense y se adoptarán tras recibir comentarios y realizar un análisis:

Clasificación: promoción del rendimiento

Se han realizado ajustes en los parámetros de gestión de energía, incluyendo una reducción de la recarga máxima permitida de 8 MJ a 7 MJ, con el objetivo de disminuir la recolección excesiva de energía y fomentar una conducción más constante a máxima velocidad. Este cambio busca reducir la duración máxima del superclip a aproximadamente 2-4 segundos por vuelta.

La potencia máxima del cargador Superclip se ha incrementado a 350 kW, frente a los 250 kW anteriores, lo que reduce aún más el tiempo de recarga y la carga de trabajo del conductor en la gestión energética. Esta función también se aplicará en condiciones de carrera.

El número de eventos en los que se pueden aplicar límites de energía alternativos más bajos se ha incrementado de 8 a 12 carreras, lo que permite una mayor adaptación a las características del circuito.

Carrera: mayor seguridad y consistencia en el rendimiento

La potencia máxima disponible a través del Boost en condiciones de carrera ahora está limitada a +150 kW (o al nivel de potencia actual del coche en el momento de la activación, si este es superior), lo que limita las diferencias de rendimiento repentinas.

La potencia de activación del MGU-K se mantiene en 350 kW en las zonas clave de aceleración (desde la salida de la curva hasta el punto de frenado, incluidas las zonas de adelantamiento), pero se limitará a 250 kW en otras partes de la vuelta.

Estas medidas están diseñadas para reducir las velocidades de cierre excesivas, manteniendo al mismo tiempo las oportunidades de adelantamiento y las características generales de rendimiento.

Inicio de la carrera: mecanismos de seguridad mejorados

Se ha desarrollado un nuevo sistema de "detección de arranque con baja potencia", capaz de identificar coches con una aceleración anormalmente baja poco después de soltar el embrague.

En estos casos, se activará un despliegue automático del MGU-K para garantizar un nivel mínimo de aceleración y mitigar los riesgos relacionados con la salida sin introducir ninguna ventaja deportiva.

Se está implementando un sistema de advertencia visual asociado, que activa luces intermitentes (traseras y laterales) en los vehículos afectados para alertar a los conductores que circulan detrás.

También se ha implementado un reinicio del contador de energía al comienzo de la vuelta de formación para corregir una inconsistencia del sistema previamente identificada.

Condiciones húmedas: mejora de la seguridad y la visibilidad

Tras recibir comentarios de los pilotos, se han aumentado las temperaturas de la manta térmica para los neumáticos intermedios con el fin de mejorar el agarre inicial y el rendimiento de los neumáticos en condiciones de lluvia.

Se reducirá el despliegue máximo del ERS, lo que limitará el par motor y mejorará el control del coche en condiciones de baja adherencia.

Los sistemas de luces traseras se han simplificado, con señales visuales más claras y consistentes para mejorar la visibilidad y el tiempo de reacción de los conductores que circulan detrás en condiciones adversas.

Todas las modificaciones aprobadas deberán ser validadas la próxima semana por la Comisión de la F1 y finalmente, ratificadadas por Consejo Mundial de la FIA en una reunión extraordinaria.