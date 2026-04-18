Final de Copa
La Policía evita una pelea entre ultras del Atlético y la Real Sociedad en Sevilla
Los radicales de la Real Sociedad fueron interceptados en la plaza de San Antonio
Domingo Díaz
Los vídeos comenzaron a correr por las redes una vez cayó la noche en Sevilla. Las cuentas que habitualmente dan cuenta del mundo ultra mostraban imágenes de RSF Firm, ultras de la Real Sociedad, por Sevilla. Más tarde aparecieron los vídeos con supuestos miembros del Frente Atlético.
La Policía Nacional interceptó a los radicales de la Real Sociedad en la Plaza de San Antonio. Según fuentes policiales se dirigían hacia la Alameda de Hércules, donde según las agencias de noticias se habrían citado para una pelea con los radicales del Atlético de Madrid.
Hasta cinco unidades de antidisturbios tuvieron que intervenir para retener al grupo. Llegaron a identificar a un centenar de personas que fueron dispersadas con posterioridad. También se vieron imágenes de ultras del Atlético de Madrid por la Alameda.
Según refirió la agencia EFE, a pesar de que no hubo pelea, un bar de la zona en la que se encontraban los ultras cerró sus puertas con los clientes dentro hasta que la Policía disolvió al grupo.
- Atención, conductores de Ibiza: estas son las carreteras cortadas este sábado por el Santa Eulària Ibiza Marathon
- Siete viviendas protegidas de Ibiza, en alquiler asequible, entre 200 y 460 euros mensuales: así puedes solicitarlas
- Caos en Ibiza el primer día de regularización de inmigrantes: web saturada y dudas sobre el informe de vulnerabilidad
- No te quedes sin visitar el Barco-museo en Ibiza: así puedes reservar tu plaza
- Alarma por un incendio en una vivienda abandonada en el centro de Ibiza
- Los hermanos Marí, del Grupo de Empresas Alonso Marí de Ibiza, premio a la diversificación
- La Feria Andaluza de Ibiza arranca con el rebujito como uno de sus principales reclamos
- Cinco años de la gran apuesta por la sobrasada de 'porc negre' y la ganadería de Ibiza