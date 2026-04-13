El Liverpool se refugia en Anfield, la casa del terror que le mantiene con esperanza frente al PSG en la Champions

No hay ventaja que valga en Anfield. Lo sabe bien el Barça, que en 2019 desaprovechó un 3-0 a favor cosechado en el Camp Nou para sucumbir en el infierno de Liverpool en la vuelta. Ese día la víctima fue Ernesto Valverde, que no supo como contener el vendaval ofensivo de los Reds, y a los siete minutos ya había encajado el primero de los cuatro que completaron la remontada. A diferencia del txingurri, Luis Enrique ya sabe lo que es ganar en este estadio, pues lo demostró la temporada pasada de camino a conquistar un histórico triplete con el PSG.

Ese día los parisinos venían de perder en casa por la mínima, y la ruleta de los penaltis les sonrió tras igualar el resultado de la ida de octavos. Ahora lo tienen de cara para clasificar a semifinales tras imponer su superioridad en casa por 2-0, aunque deberán sobrevivir en su visita a la casa del terror, donde se refugia el Liverpool con la esperanza de vivir otra noche épica más en su historia europea.

Divock Origi celebra el cuarto gol contra el FC Barcelona, 2019. / PAUL ELLIS / AFP

Pero al igual que Salah, como causa y efecto, Anfield ya no es el de entonces, y de infierno ha pasado a casa de terror. La particularidad de estos escenarios de película es que no suponen una amenaza real a la integridad de quienes se atreven a ingresarla. El peligro es ficticio. Solo hace falta algo de valentía para montarse a una atracción que simula experiencias terroríficas, pero que solo provoca sustos y no infartos de muerte. Anfield solía ser una mansión embrujada en la que ocurrían hechos paranormales y en la que pululaban sus magos para hechizar a los intrusos. Ahora el You'll Never Walk Alone suena como la ominosa música de fondo que acompaña y motiva a los visitantes más que asustarlos.

Las diez derrotas en liga no inspiran demasiada confianza, aunque su hogar les sirvió para derrotar al Atlético de Madrid (3-2) y al Real Madrid (1-0) en la fase de liguilla. El Galatasaray fue el último en comprobar el efecto local a manos de los Reds, pues padeció en su aventura de octavos en Anfield a pesar de llevarse una mínima ventaja de la ida en Turquía. Pero un grupo de ilusionistas como son Kvaratskhelia, Doué, Dembélé y compañía no debería sentirse intimidado en el parque de atracciones en el que se ha convertido Anfield esta temporada, al igual que lo hicieron en el duelo de la semana pasada.

Espejismo o realidad

El 2-0 de la ida en el Parque de los Príncipes dejó con vida al Liverpool, pero el encontronazo pudo ser terminal de no ser por la merced francesa. Los de Luis Enrique acumularon 2.35 goles esperados a partir de sus 18 disparos totales, 6 de los cuales fueron a puerta. Los de Arne Slot apenas llegaron al área rival, acumulando un xG de 0,17 con sus tres míseros tiros en 90 minutos de eliminatoria. No fue un caso de posesión estéril, sino más bien producto de un planteamiento conservador que les forzó a perseguir sombras durante todo el encuentro.

Con Mohamed Salah en el banquillo y dos líneas de cinco, el Liverpool apenas retuvo el 26% de la posesión. El faraón está viviendo una última campaña decepcionante en Merseyside, y su gol frente al Fulham este fin de semana en Premier aparenta ser un espejismo más que una realidad.

Mohamed Salah celebra su gol contra el Fulham. / ASH ALLEN / EFE

Esta vuelta de cuartos también supone otra oportunidad de redención para Hugo Ekitike, el delantero francés que el Liverpool fichó procedente del Eintracht de Frankfurt por 95 millones de euros. Antes de destacar en Alemania, el jugador de 23 años transcurrió dos temporadas en el Paris Saint-Germain. En su primera temporada como cedido desde el Reims coincidió con Messi, Neymar y Mbappé. Disputó 25 partidos, anotó tres goles y asistió cuatro.

Su segunda campaña ya en propiedad de los capitalinos fue un desastre, y no jugo más de ocho minutos hasta que fue cedido al Eintracht en febrero. Ansioso a la vez que aislado, no tuvo el regreso a París que hubiera deseado y apenas intervino en la derrota del pasado miércoles. Si el Liverpool espera completar otra remontada de proporciones bíblicas necesitará encontrar con más asiduidad a su delantero estrella y esperar que este aproveche las ocasiones.

Incógnitas y certezas

La mayor incógnita de este partido es la alineación del Liverpool. Arne Slot justificó su formación ultradefensiva tras la derrota en París admitiendo que el equipo estaba en "modo supervivencia". El técnico neerlandés alineó tres centrales (Gomez, Van Dijk, Konate) y dos carrileros (Kerkez y Frimpong) para sacrificar a su habitual delantera de cuatro: "¿Qué habría pasado si hubiéramos jugado con extremos de verdad? ¿Cómo habría sido eso contra Hakimi y Nuno Mendes?", argumentó Slot.

El principal damnificado fue Salah, aunque Isak solo disputó 15 minutos al igual que Gakpo, Jones y Robertson. "Para que Mo (Salah) tenga que defender en su propia área durante 20-25 minutos, creo que es mejor que guarde energías para las próximas semanas" añadió el técnico, antes de confirmar que no mantendría el dibujo para la vuelta: "Está claro y obvio que no vamos a usar las mismas tácticas que esta noche."

Arne Slot protesta ostensiblemente durante el partido de ida contra el Paris Saint-Germain. / TERESA SUAREZ / EFE

Por si el rendimiento demostrado en la ida no fuera poco, el PSG llega con descanso extra a la cita de este martes a las 21h, después de que su partido frente al Lens programado para el 11 de abril fuera aplazado. Son líderes de la Ligue 1 con ventaja de cuatro puntos sobre el propio Lens, aunque con un partido menos. El Liverpool también está cuatro puntos por encima de su inmediato perseguidor, el Chelsea, aunque por la pelea de otro objetivo: entrar en la próxima edición de la Champions League.

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Los Blues cayeron en casa frente al Manchester City (0-3) este domingo y ahora son sextos, una plaza por debajo de la quinta que ocupa el Liverpool y que otra temporada más otorga acceso a la máxima competición europea. De no finalizar entre los cinco mejores, la única vía para entrar a Champions sería ganarla este año, un sueño Red que se antoja complicado, pero no imposible.