HITO HISTÓRICO
La alemana Marie-Louise Eta rompe el gran techo de cristal del fútbol
La entrenadora toma las riendas del Union Berlín y se convierte en la primera mujer al frente de un equipo masculino de las grandes ligas europeos
El fútbol masculino de élite ha tenido (y tiene) presidentas, árbitras, fisioterapeutas, médicas, psicólogas... Pero nunca hasta ahora había tenido a una mujer ejerciendo de primera entrenadora. Era ese el gran techo de cristal del fútbol, derribado este domingo por Maria-Louise Eta. La entrenadora alemana toma las riendas del Union Berlín, lo que le convierte en la primera mujer en el banquillo de una de las cinco grandes ligas europeas.
Existían algunos precedentes aislados en ligas menores, pero ninguno en una competición de la entidad de la Bundesliga alemana. Eta, de 34 años, revienta la historia con un cometido interino, que en principio caducará cuando acabe esta temporada. El año que viene, tal y como estaba ya previsto, tomará las riendas del equipo femenino.
La suya, en el fondo, es una sucesión natural. Entrenaba Eta al equipo sub19 del Union Berlín. Pese a que la permanencia en Bundesliga no es una amenaza, con 11 puntos de renta a falta de cinco jornadas, la deriva del equipo (dos victorias en 14 partidos) ha motivado la destitución del técnico Steffen Baumgart y la promoción de Eta.
Ganadora de una Champions
"Me alegra que el club me haya confiado esta tarea desafiante. Una de las fortalezas del Union ha sido y es unir todas las fuerzas en situaciones así. Y, por supuesto, tengo la convicción de que con el equipo lograremos los puntos decisivos", ha apuntado la entrenadora nacida en Dresden en declaraciones difundidas por su club.
Eta ya había derribado barreras en el fútbol masculino anteriormente, siempre en el Union Berlín. En 2023, se convirtió en la primera mujer que ejerció de asistente en la Champions y meses después dirigió al equipo desde la banda durante tres partidos debido a una sanción del técnico principal, Marco Grote. En el pasado, Eta fue futbolista, jugando en equipos como el Hamburgo, el Werder Bremen y el Turbine Postdam, con el que ganó la Champions de 2010.
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