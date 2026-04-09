Quantum Pacific, accionista del Movistar Team y el Atlético de Madrid, compra el equipo español de SailGP

Quantum Pacific Group, accionista del Atlético de Madrid y de la escuadra ciclista Movistar Team, ha alcanzado un acuerdo con SailGP para adquirir el equipo español de la conocida como Fórmula 1 de la vela. El grupo israelí se convierte en propietario único de Los Gallos, uno de los dos equipos de SailGP que todavía no contaban con un inversor independiente.

Se trata de la mayor operación de la historia de la vela española y una de las adquisiciones más importantes de un equipo deportivo en España. Si bien las cifras del acuerdo con Quantum Pacific son confidenciales y no se han hecho públicas, la referencia la marca la reciente compra de la embarcación danesa por parte de American Magic, cifrada en 60 millones de dólares.

Los Gallos SailGP Team, durante una regata de esta temporada. / Simon Bruty for SailGP

El crecimiento de SailGP

SailGP, fundada en 2019, se ha convertido en pocos años en una de las competiciones de vela más importantes del mundo, por detrás de la Copa América. Destaca por su velocidad y espectacularidad, de ahí la referencia popular a la F1, que busca atraer a nuevos públicos, especialmente jóvenes, al mundo de la vela. Una de sus regatas se celebra en España. Este año, en septiembre, Valencia tomará el relevo tras cuatro ediciones en Cádiz.

El modelo de negocio de sus creadores, el histórico regatista Russell Coutts y el cofundador de Oracle Larry Ellison, consistió en la creación de franquicias nacionales (seis en la temporada inaugural, hoy ya 13) bajo la propiedad de la propia SailGP. Posteriormente, el organizador ha ido vendiendo los diferentes equipos. Tras el acuerdo con Los Gallos, solo queda una franquicia que todavía carece de un propietario externo: la de Nueva Zelanda.

"Hasta ahora dependíamos de SailGP y eso nos ha permitido tener un sitio en la mesa. La compra de la franquicia afianza nuestra posición y nos va a permitir competir con las mismas armas que el resto de equipos de la competición", explica Antonio Alquézar, CEO de Los Gallos, en conversación con este periódico.

Dos oros olímpicos al mando

El equipo español está liderado por Diego Botín (que ejerce de piloto del catamarán) y Florian Trittel, ganadores del oro en la clase 49er en los Juegos Olímpicos de París 2024, y cuenta también en su tripulación con Joan Cardona, bronce en Finn en Tokio 2020. La embarcación fue la ganadora de la competición en la edición de 2024, siendo el segundo equipo en ganarla, tras los tres triunfos inaugurales de Australia.

Diego Botín, Nicole van der Velden y Florian Trittel, miembros de la tripulación de Los Gallos. / SailGP

"Ahora vamos a tener más estabilidad para desarrollar nuestro proyecto a medio y largo plazo", remarca Alquézar tras el acuerdo con Quantum Pacific, grupo empresarial liderado por el multimillonario israelí Idan Ofer que en España ya poseía un 45% del equipo ciclista Movistar Team y alrededor del 25% del Atlético de Madrid (tras la entrada de Apollo en el accionariado), en ambos casos como segundo máximo accionista.

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"La Península Ibérica es un mercado que conocemos bien y en el que creemos absolutamente, y SailGP, con su audiencia global y su formato competitivo de élite, es exactamente el tipo de plataforma deportiva de alto crecimiento en la que creemos", ha explicado Antoine Bonnier, director ejecutivo de Quantum Pacific, en declaraciones difundidas por SailGP.