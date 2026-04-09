ACTUALIDAD AZULGRANA
Indignación en el Barça: valora presentar una protesta a la UEFA por el arbitraje ante el Atlético
"Tenemos que denunciarlo porque si no no habrá mejora", adelanta Rafa Yuste, presidente en funciones del FC Barcelona
Hay indignación en el FC Barcelona con el arbitraje ante el Atlético. La indignación puede traducirse en una denuncia formal ante la UEFA. El foco se sitúa en las manos de Marc Pubill en el área pequeña tras una cesión con el pie del portero Juan Musso. Un penalti flagrante para el club azulgrana que no apreciaron ni el colegiado rumano, Istvan Kovacs, ni el VAR, dirigido por el alemán Christian Dingert. “Tenemos que denunciarlo porque si no no habrá mejora”, adelantó Rafael Yuste, presidente en funciones.
"Es increíble que hoy en día con todo los medios que tenemos como sociedad a nivel técnico, tecnológico y electrónico (referente al VAR), es increíble que no pitaran un penalti así, clarísimo, intencionado o no y con respeto a todo el mundo", señaló Yuste.
"Me sorprende porque todos lo vieron. No hablamos de tres puntos, sino de un título como la Champions. Y no podemos olvidar, porque la memoria es muy corta, que ya nos pasó algo así en la Copa del Rey en el campo del Atlético de Madrid", dijo en referencia a un protestado tanto anulado a Pau Cubarsí en la ida copera en el Metropolitano.
Yuste cree que tiene que denunciarse porque en el caso contrario "no habrá mejora". "Todo el mundo se equivoca, pero ya se equivocan demasiadas veces y no lo podemos dejar pasar. Estamos estudiando como club la valoración interna de hacer un comunicado", comentó.
Pese a todo, el presidente azulgrana recordó que queda el partido de vuelta de la semana próxima en el Metropolitano. "Vamos a ir a remontar, es posible, y también tenemos un partido de LaLiga muy importante ante el Espanyol (este sábado)", dijo.
El dirigente azulgrana hizo estas declaraciones tras tomar parte en "Clubs de primera línea: responsabilidad y acción contra el odio", una mesa redonda organizada por LaLiga en Barcelona.
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