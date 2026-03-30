De la Fuente: "¿Pitos a Joan García? Aquí los jugadores no son de ningún club, son de la selección"

Luis de la Fuente compareció en la sala de prensa del RCD Stadium de Barcelona en la previa el encuentro que medirá a España con Egipto este martes. El técnico admitió que habrá rotaciones para repartir los minutos: "Vamos a refrescar el equipo. Es una decisión que teníamos tomada desde que terminó el anterior. Vamos a sacar un equipo competitivo porque queremos seguir ganando. Ahora están en la Selección, que también demanda máximo rendimiento”. Eso puede afectar a la participación de Lamine de salida: "A ver cómo está el partido mañana. Si estamos pensando en sacar a un equipo muy competitivo, Lamine entrará en la quiniela para estar de inicio. Pero durante el partido veremos qué es lo que nos interesa. Cuando he dicho que mañana hay que refrescar al equipo, es para que mañana rinda al máximo nivel y para no cansar a los jugadores. Y yo pienso en todos, no solo en uno. Aquí son jugadores de la Selección, entiendo que cada uno tenga su corazoncito, pero yo tengo que pensar en todos y trato a todos por igual”.

Rotaciones ante Egipto

El seleccionador evaluó también la evaluación del extremo azulgrana: "Muchísimo mejor futbolista de lo que era hace dos años, pero todavía no tan bueno de lo que va a ser dentro de otros dos. Está madurando muchísimo, su aportación cada día es mayor, tiene ese toque muy atractivo para el resto de compañeros en el sentido de que capta la atención de todos, y cada día tiene más peso en el equipo siendo tan joven. Ahora, creo que todavía le queda muchísimo recorrido y su mejor versión está por llegar. ¿Su estado físico? Está fantástico, rapidísimo, resistente... Está en uno de los mejores momentos de la temporada y de su corta carrera”.

Respecto a la preocupación del Barcelona por el cansancio de sus jugadores tras la lesión de Raphinha con Brasil comentó: "Tengo que tener en cuenta la responsabilidad que tengo de sacar un equipo para ganar. Me parece muy bien que sean del Barça y que tengan su corazoncito. Pero yo pienso en mi equipo. De la misma forma que yo soy empático, pido que lo sean conmigo. Tanto riesgo corren los jugadores del Barça que los del Madrid, el Atlético... El fútbol tiene estas cosas. Que haya siete jugadores del Barça aquí es muy buena noticia para ellos y para el fútbol español”.

Lista definitiva para el Mundial

El partido es el último antes de conocer la lista definitiva para el Mundial, algo de lo que habló De la Fuente: "Tenemos un grupo ya consolidado, una base muy importante. Si no hay contratiempos, seguramente habrá alguno y habrá lesiones, esperemos que no. Pero sí que es verdad que hay 20-22 jugadores que sabemos que nos gustaría que estuvieran. Pero vamos a ver qué sucede”. Preguntado por la posible inclusión de Eric García comentó lo siguiente: "Para que no haya dudas, ha estado conmigo en sub-19, sub-21, Juegos Olímpicos... Es un jugador muy querido por todos y por mí. Posibilidades tiene todas. Estaba en un momento muy bueno y ahora tenía una pequeña lesión que igual es lo que le ha impedido estar con nosotros. De aquí a dos meses las puertas se van a abrir para muchos y ojalá esté él y otros muchos recuperados y tengamos esa dificultad para hacer una lista de 26”.

Y terminó refiriéndose a los posibles pitos que podría recibir Joan García: "Que la gente deje la tentación de venir a pitar en su casa y que venga a animar a la Selección. Aquí los jugadores no son de ningún club, son de la Selección. No está porque estén en un club o en otro, están porque son muy buenos jugadores. Espero que reciban muy bien a la Selección. El que venga mañana debería venir a animar y disfrutar de la Selección. Los que trabajamos aquí es para buscar el mejor de los rendimientos para la Selección que representa a nuestro país”.