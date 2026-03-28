Ni el parón solucionará los males de Fernando Alonso y Aston Martin: "Todo seguirá igual en las próximas 10 carreras"

Fernando Alonso ha ‘dinamitado’ las teorías más optimistas entorno a la recuperación de Aston Martin. Los que pensaban que el largo parón de un mes que afronta la F1 tras el GP de Japón permitirían a los de Silverstone encontrar soluciones de cara al próximo GP de Miami (3 de mayo) estaban equivocados, según ha dejado claro el bicampeón español este sábado, tras clasificar 21º y penúltimo en parrilla en casa de Honda.

“Este mes sin F1 nos va a venir igual, vamos a estar un mes trabajando para mejorar, pero la línea está marcada y clara. Lo único que vamos a evitar es quedar últimos en Bahréin y últimos en Jeddah. Es la ventaja de tener dos carreras menos. No por tener un mes más vamos a trabajar más”, ha soltado Alonso respecto a la cancelación de las dos próximas citas del calendario por el conflicto bélico en Oriente Medio.

Más contundente, Fernando ha advertido que el fin de semana en Suzuka “está siendo igual de complicado que los dos primeros, en Australia y China. Y serán complicadas las próximas 10 carreras, ya adelanto que no veremos ningún cambio. Todo seguira igual. Trabajamos fuerte para mejorar la situación, pero en la Fórmula 1 no existen los milagros de fin de semana en fin de semana”.

“En Miami el coche será igual. La primera mitad del año será difícil y la segunda, un poco mejor. Esperemos encontrar soluciones para los próximos meses ", ha añadido Fernando.

Respecto al problema de fiabilidad de Aston Martin y al objetivo actual del equipo, que pasa por terminar la carrera de este domingo, Alonso ha establecido una dura comparación con los fallos técnicos del coche de McLaren: “Prefiero tener el McLaren, que tiene inconvenientes grandes y va rápido cuando sales a la pista. Tener un fin de semana fiable y estar de los últimos tampoco te ofrece ninguna satisfacción", ha admitido el asturiano.

"Pero el equipo no está sentado en una silla mirando los árboles, está trabajando fuertemente para mejorar la situación. En F1 las cosas no pasan del día a la noche y necesitas meses de trabajo, proyectos totalmente reconfigurados y apuntados en una dirección opuesta a la que habías iniciado en su día. Todo esto llevará meses: hasta el verano o después veremos una situación muy parecida cada fin de semana”, ha resumido.

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Tampoco ha sido positivo en su análisis de la nueva F1: “Desapareció un poco Suzuka, como desapareció también la curva rápida de Australia, donde veíamos siempre imágenes espectaculares entre la 10 y la 11, desaparecerá Jeddah, desaparecerá Eau Rouge, desaparecerán todas las curvas del campeonato. Es la nueva F1, te puede gustar más o menos, pero las curvas rápidas ahora son puntos de recarga. Ahí recargas la batería y luego en las rectas tienes un poquito más de potencia y el piloto lo único que hace es no empujar en las curvas. Es un poco frustrante”, ha zanjado.